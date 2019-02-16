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عَ خشبة مسرحنا بيافة الناصرة: أسبوع ثقافي وفني
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الناصرة والقضاء

عَ خشبة مسرحنا بيافة الناصرة: أسبوع ثقافي وفني

قام المركز الجماهيري يافة الناصرة بتنظيم أسبوع ثقافي دافئ تحت عنوان عَ خشبة مسرحنا شمل العديد من الامسيات الفنية

 
خلال العروضات في الأسبوع الثقافيّ ب يافة الناصرة

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن المركز الجماهيري يافة الناصرة، جاء فيه ما يلي: "قام المركز الجماهيري يافة الناصرة بتنظيم أسبوع ثقافي دافئ تحت عنوان "عَ خشبة مسرحنا" شمل العديد من الامسيات الفنية والثقافية والمسرحية.

حيث امتد البرنامج من يوم الاثنين 11/2 حتى الجمعة 15/2 بشكل يومي. وقد انطلق بعرض ل فيلم "واجب" الفلسطيني – فيلم دراما إنتاج عام 2017 ومن إخراج آن ماري جاسر. تم عرضه في قسم السينما العالمية المعاصرة في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي لعام 2017. تم ترشيح الفيلم لتمثيل فلسطين في جوائز الأوسكار لعام 2018".

وتابع البيان: "في المحطة الثانية للبرنامج كان موعدنا مع الأطفال الأحباء حيث تمّ عرض فيلم "السنافر- القرية المفقودة" يوم الثلاثاء في حضور فاق التوقعات تشارك فيه الأطفال وأهاليهم متعة السينما وأجواءها.
أما الأربعاء فكان موعدنا مع محاضرة شيّقة تحت عنوان "أراك تُشرق" للمدربة أمال خازم، حيث قامت بتوضيح المهارات في تطوير الذات وتنميتها من خلال اكتشاف اسرار النجاح والمضي قُدمًا لتحقيقه.
وقبل الوصول للمحطة الفنّية الموسيقية الرائعة التي نُظّمت مساء الخميس تحت إطار مهرجان ال BESTival ، أقيم ورشتيّ تعلّم رقص الفلامنجو في المركز لجمهور الأطفال والكبار، وذلك من قِبَل الراقص ماركو دي آنا من مدينة اشبيلية الاسبانية القادم خصيصًا لعرض الفلامنجو الذي قدّمه برفقة الفنانين المميزين بـيتي كريو، شوكي شوكي ويعيل توكفلد. حيث أمتعوا الحضور بعرض يعتبر سابقة في المنطقة ومميّز من حيث المضمون والانكشاف على ثقافة وفن آتٍ من بعيد. وايضًا كالمعتاد غصّت القاعة بالحضور المتعطّش دومًا لكل ما يقدمه المركز االجماهيري من جديد واستثنائي".

وأضاف البيان: "ومن الجدير ذكره ان الاسبوع لم يخلو من البرامج التطوعية للمتطوعين الشباب وعروض مسرحية ضمن مشروع السلة الثقافية ومحاضرات أدبية لطلاب الثانويات استضافها المركز بكل ترحاب.
أما اليوم الأخير لهذا الأسبوع الشيق أقيم يوم الجمعة الاخير، حيث قام المجلس المحلي والمركز الجماهيري في بدايته بتكريم بعض الشخصيات اليافوية ضمن مبادرة جديدة "شهر المميزون وأكثر" وقد كُرّم كلّ من :
فداء سراحنة: على فنّها وعطائها في مجال الفنون وأيضا لمشاركتها بلوحة فنّة رائعة تحمل اسم "فلسطين" في معرض دولي في إسطنبول.
حنا مسعد: على عطائه ومجهوده في تأسيس وتطوير كشافة مكسيموس سلوم يافة الناصرة كمجموعة ناشطة وفعّالة تساهم في ترسيخ الانتماء البلدي والمجتمعي، ومشاركته في تعزيز التعاون وإنجاح الفعاليات البلدية الجماهيرية.
شهيرة نعراني: على قدراتها وانجازاتها الفردية من أجل بناء اسرة متكاملة مواجهة بذلك صعاب جمّة نجحت بإرادتها وعزيمتها اجتيازها.
أما ختام الأمسية ذاتها كان مع عرض مسرحي رائع وراقٍ للفنانين حسن طه ومحمود أبو جازي يحمل عنوان "الغراب".
المسرحية من انتاج مسرح الجوال- سخنين وتتحدّث عن سعادة الأنسان وبؤسه, أمله وألمه, ارتباكه وعجزه, وحُلمه بنعيم العيش.
يذكر أن المركز الجماهيري يقوم بتنظيم نشاطات، مشاريع، امسيات وبرامج تساهم في ترسيخ وتعزيز فكرة الانتماء البلدي والعطاء المجتمعي وطبعا لرفع الوعي الثقافي والذوق الفني في يافة الناصرة والمنطقة"، إلى هنا نصّ البيان.

 

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كلمات دلالية
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