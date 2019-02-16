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برشلونة يتوصل لاتفاق نهائي مع نجم باريس أدريان رابيو
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برشلونة يتوصل لاتفاق نهائي مع نجم باريس سان جيرمان أدريان رابيو

أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية توصل برشلونة لاتفاق نهائي مع أدريان رابيو نجم باريس سان جيرمان والذي سينتهي عقده في الصيف القادم

اللاعب أدريان رابيو، نجم باريس سان جيرمان

أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية توصل برشلونة لاتفاق نهائي مع أدريان رابيو نجم باريس سان جيرمان والذي سينتهي عقده في الصيف القادم ويرحل بصفقة حرة.

وبات مؤكداً رحيل رابيو عن صفوف سان جيرمان بعد رفضه تجديد العقد وإقصائه من الفريق الأول، لكن كان هناك شكوك في الآونة الأخيرة حول انتقاله لبرشلونة بعد صفقة فرينكي دي يونج التي كلفت النادي 75 مليون يورو، لاسيما مع دخول أندية أخرى على خط المفاوضات مثل ليفربول وبايرن ميونخ.

لكن الصحيفة الكاتالونية أوضحت في تقريرها نقلاً لو باريزيان الفرنسية، أن برشلونة اتفق مع رابيو على جميع التفاصيل في العقد الذي سيوقعه مع النادي، ويشمل ذلك الراتب، والمكافآت، ومدة العقد.

وأضاف التقرير أن وصول أدريان رابيو إلى ملعب الكامب نو في الصيف القادم، سيعجل برحيل النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش، خصوصاً مع وصول أيضاً فرينكي دي يونج الذي يلعب في محور خط الوسط.

ومن المرجح أن برشلونة قدم راتب مرتفع لرابيو لكي يحصل على توقيعه في ظل المنافسة الشرسة من الأندية الاخرى، خصوصاً أن الصفقة لن تكلف النادي أي يورو كونه سينتقل بشكل مجاني.

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