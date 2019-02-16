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إصابة 5 اشخاص بحادث طرق قرب شفاعمرو

وقع بعد ظهر اليوم، السبت، حادث طرق على مفرق الناعمة قرب شفاعمرو. وعملت طواقم الاسعاف التابعة لمركز الزهراوي على تقديم الاسعافات الأولية للمصابين ونقلهم الى المستشفى لاستكمال العلاجات الطّبيّة اللازمة، كما باشرت الشرطة التحقيق في اسباب الحادث

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إصابة 5 اشخاص بحادث طرق قرب شفاعمرو
وقع بعد ظهر اليوم، السبت، حادث طرق على مفرق الناعمة قرب شفاعمرو. وعملت طواقم الاسعاف التابعة لمركز الزهراوي على تقديم الاسعافات الأولية

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