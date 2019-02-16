إصابة 5 اشخاص بحادث طرق على مفرق الناعمة قرب شفاعمرو

صور من مكان الحادث

وقع بعد ظهر اليوم، السبت، حادث طرق على مفرق الناعمة قرب شفاعمرو . وعملت طواقم الاسعاف التابعة لمركز الزهراوي على تقديم الاسعافات الأولية للمصابين ونقلهم الى المستشفى لاستكمال العلاجات الطّبيّة اللازمة، كما باشرت الشرطة التحقيق في اسباب الحادث.

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