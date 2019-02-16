أحوال الطقس الماطرة تتسبب بتأجيل معظم مباريات الدرجتين الثانية والثالثة

المنطقة الشمالية "أ"

تسببت أحوال الطقس الماطرة بتأجيل معظم مباريات فرق دوري الدرجتين الثانية والثالثة، اليوم السبت، بسبب البنية التحتية السيئة لهذه الملاعب وعدم جاهزيتها لمثل هذا الطقس العاصف والماطر.

وتم تأجيل المباريات التالية في الدرجة الثانية، على أن تجرى في يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين:

الدرجة الثانية – الأسبوع 22

المنطقة الشمالية "أ"

نادي كفركنا 15:00 مكابي نحف (الاثنين) في كفركنا

اتحاد مجد الكروم 15:00 الأخوة كفر مندا (الثلاثاء) في نحف

مكابي شفاعمرو 15:00 مكابي يركا (الثلاثاء) في شفاعمرو

المنطقة الشمالية "ب"

مكابي عرب النجيدات 15:00 أبناء باقة الغربية (الثلاثاء) في عرب النجيدات



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