الإعلامي والكاتب نادر أبو تامر يزور مدرسة مرشان بشفاعمرو

خلال اللقاء في المدرسة مع الأديب والإعلامي نادر أبو تامر

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن مدرسة مرشان، شفاعمرو ، جاء فيه ما يلي: "استضافت مدرسة مرشان في مدينة شفاعمرو مؤخرا الإعلامي والكاتب نادر أبو تامر لسلسلة من المحاضرات. منها في مجال استخدام الانترنت بصور آمنة في الأسبوع الخاص بالابحار الآمن في الشبكة. والقى الضيف الضوء على كيفية كتابة القصص من الألف إلى الياء. منذ الفكرة وحتى وصولها الى ايدي الأطفال والطلاب. وأشار نادر أبو تامر إلى أن أجمل ما في هذا العطاء هو اللقاء المتجدد والمنعش مع جمهور الملائكة الصغار".

وتابع البيان: "وما يلفت النظر في مدرسة مرشان بإدارة المربي يوسف خنيفس هو اناقتها ونظافتها وترتيبها. حين تزورها فكأنك تطوف في حديقة بهية. ولفت نظره كيفية تقبل الآخر. صفوف لدمج الطلاب التوحديين.

وقد انشد طلاب الجوقة بقيادة الفنان رياض شهاب اغنية خاصة بمدينة شفاعمرو على شرف اللقاء مع الكاتب الذي تحدث عن انفعاله وعن شعوره العميق بالحنين للمدينة المميزة. وقال إن وجود ثلاث طوائف في كنف المدرسة هو نموذج مصغر للمدينة التي فيها يعيش أبناء مختلف الطوائف بمحبة وانسجام وتفاهم".

واختتم البيان: "وشكر نادر أبو تامر حلقة الوصل الاستاذ حسين الشاعر الذي يشرف من خلال السلة الثقافية على هذه اللقاءات بين الكتاب والطلاب مشيدا بجهود المربية علا مشيعل التي اهتمت بمختلف حيثيات اللقاء بين الكاتب وجمهور الصغار في المدرسة وقدم شكره لكادر المعلمين والمعلمات الذين اهتموا بإنجاح هذا اللقاء"، إلى هنا نصّ البيان.

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