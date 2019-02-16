كريم بنزيما يستسلم لقرار استبعاده من منتخب فرنسا: لن أكون مجنونًا

الفرنسي كريم بنزيما:

لن أكون مجنونًا، لأصرح بأنني أنتظر فرصة الانضمام للمنتخب

استسلم كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسباني، لقرار استبعاده من منتخب فرنسا على مدار أكثر من 3 أعوام. وصرح بنزيما لبرنامج "تيليفوت" بقناة "تي إف 1" الفرنسية: "لن أكون مجنونًا، لأصرح بأنني أنتظر فرصة الانضمام للمنتخب".



كريم بنزيما

وأضاف: "المنتخب حاليًا بطل العالم، ولديه فريق واعد، يضم العديد من المواهب الشابة وجيل جديد، إنه أمر جيد". وواصل مهاجم الملكي: "لقد حقق هذا الجيل إنجازًا مميزًا، وأتمنى لهم التوفيق".

وخاض بنزيما (31 عاما) بقميص منتخب فرنسا 81 مباراة دولية، سجل خلالها 27 هدفا، وكان آخر ظهور له مع الديوك في المباراة التي انتهت بالفوز على أرمينيا بنتيجة (4-0) في أكتوبر 2015. واستبعد ديديه ديشامب مدرب فرنسا، لاعب ريال مدريد من حساباته على خلفية اتهامه بابتزاز زميله ماتيو فالبوينا بشريط غير أخلاقي.

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