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غرق سيارتين في وادٍ قرب الكعبية
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شفاعمرو والقضاء

غرق سيارتين في وادٍ قرب بلدة الكعبية بسبب تدفق المياه القويّ دون إصابات

أفادت مراسلة موقع العرب وصحيفة أنّ سيارتين قد غرقتا وعلقتا في وادٍ بالقرب من الكعبية


صورة من المكان

أفادت مراسلة موقع العرب وصحيفة أنّ سيارتين قد غرقتا وعلقتا في وادٍ بالقرب من الكعبية، وأشارت مراسلتنا إلى أنّ مجموعة من ال سيارات كانت تمرّ من وادي الملك قرب الكعبية خلال رحلة استجمامية وعلقت اثنتان منها بمجرى المياه المتدفقة بقوة بسبب هطول كميات كبيرة من الأمطار في المكان. ولم يبلغ عن مصابين.

يذكر أنّ البلاد تتأثر بمنخفض جوي منذ مساء الخميس، واستمر اليوم السبت حيث هطلت أمطار غزيرة في مناطق واسعة من البلاد خاصة في ساعات الصباح ويسود جو بارد بشكل كبير بمختلف المناطق.

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غرق سيارتين في وادٍ قرب الكعبية
أفادت مراسلة موقع العرب وصحيفة أنّ سيارتين قد غرقتا وعلقتا في وادٍ بالقرب من الكعبية

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