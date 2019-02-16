أسطورة يوفنتوس ديل بييرو يسخر من سطوة كريستيانو رونالدو على النادي العجوز

ديل بييرو ساخرًا :
ربما هناك بند أو شيء ما مكتوب في عقد رونالدو ، لا أعرف الحقيقة
سخر لاعب كرة القدم الإيطالي السابق أليساندرو ديل بييرو، أسطورة يوفنتوس، من تولي كريستيانو رونالدو، لاعب البيانكونيري، مهمة تسديد الركلات الثابتة في مباريات الفريق.
كريستيانو رونالدو
وقال ديل بييرو، في تصريح أبرزه موقع "كالتشيو م يركا تو": "كريستيانو رونالدو دائما ما يتولى تسديد الركلات الحرة في مباريات البيانكونيري". وتابع ساخرًا: "ربما هناك بند أو شيء ما مكتوب في عقد رونالدو، لا أعرف الحقيقة". وأضاف: "يوفنتوس لديه ميرالم بيانيتش وباولو ديبالا، يجب أن يتم التناوب بينهم بين الحين والآخر".
وفاز البيانكونيري على فروسينوني أمس الجمعة، بثلاثية نظيفة ضمن الجولة الـ24 من الكالتشيو، من توقيع باولو ديبالا، ليوناردو بونوتشي وكريستيانو رونالدو، ليواصل يوفنتوس تصدر جدول الترتيب برصيد 66 نقطة، بفارق 14 نقطة عن أقرب ملاحقيه نابولي.
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