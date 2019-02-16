اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب رياضة وشباب رياضة عالمية ديل بييرو يسخر من سطوة كريستيانو رونالدو

رياضة وشبابSports

ديل بييرو يسخر من سطوة كريستيانو رونالدو
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
ضباب
12

حيفا
ضباب
12

ام الفحم
ضباب
14

القدس
غيوم متفرقة
16

تل ابيب
غائم جزئ
15

عكا
ضباب
12

راس الناقورة
ضباب
13

كفر قاسم
غيوم متفرقة
16

قطاع غزة
غيوم متناثره
16

ايلات
غيوم متفرقة
17
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

أسطورة يوفنتوس ديل بييرو يسخر من سطوة كريستيانو رونالدو على النادي العجوز

سخر أليساندرو ديل بييرو، أسطورة يوفنتوس، من تولي كريستيانو رونالدو مهمة تسديد الركلات الثابتة

ديل بييرو ساخرًا :

ربما هناك بند أو شيء ما مكتوب في عقد رونالدو ، لا أعرف الحقيقة

سخر لاعب كرة القدم الإيطالي السابق أليساندرو ديل بييرو، أسطورة يوفنتوس، من تولي كريستيانو رونالدو، لاعب البيانكونيري، مهمة تسديد الركلات الثابتة في مباريات الفريق.

كريستيانو رونالدو

وقال ديل بييرو، في تصريح أبرزه موقع "كالتشيو م يركا تو": "كريستيانو رونالدو دائما ما يتولى تسديد الركلات الحرة في مباريات البيانكونيري".  وتابع ساخرًا: "ربما هناك بند أو شيء ما مكتوب في عقد رونالدو، لا أعرف الحقيقة". وأضاف: "يوفنتوس لديه ميرالم بيانيتش وباولو ديبالا، يجب أن يتم التناوب بينهم بين الحين والآخر".
وفاز البيانكونيري على فروسينوني أمس الجمعة، بثلاثية نظيفة ضمن الجولة الـ24 من الكالتشيو، من توقيع باولو ديبالا، ليوناردو بونوتشي وكريستيانو رونالدو، ليواصل يوفنتوس تصدر جدول الترتيب برصيد 66 نقطة، بفارق 14 نقطة عن أقرب ملاحقيه نابولي. 

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
كريستيانو رونالدويوفينتوس ديل بييرو
غرق سيارتين في وادٍ قرب الكعبية
أفادت مراسلة موقع العرب وصحيفة أنّ سيارتين قد غرقتا وعلقتا في وادٍ بالقرب من الكعبية

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
محمود الريماوي
إيران والعرب../ بقلم: محمود الريماوي
محمد فؤاد زيد الكيلاني
روسيا والمصالحة الفلسطينية/ محمد الكيلاني
رامي زيدان
بين الخلاف والاختلاف/ رامي زيدان
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab