إصابة شاب (20 عامًا) بجروح متوسطة إثر انقلاب تراكتورون قرب عراد

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كلّ العرب بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء، جاء فيه ما يلي: "تلقى مركز الاسعاف بلاغا في تمام الساعة 13:09 حول انقلاب تراكتورون على شارع 31، بالقرب من عراد لاتّجاه البحر الميّت.

قدّم طاقم الاسعاف العلاج للمصاب (20 عاما)، وتمّت إحالته بواسطة طائرة عمودية لمستشفى إخيلوف لاستكمال العلاج الطّبي، ووصفت حالته بالمتوسطة، بوعي كامل، وهو مصاب بإصابة خطيرة بيده"، إلى هنا نصّ البيان.

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