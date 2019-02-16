إصابة شاب (20 عامًا) بجروح متوسطة إثر انقلاب تراكتورون قرب عراد

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كلّ العرب بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء، جاء فيه ما يلي: "تلقى مركز الاسعاف بلاغا في تمام الساعة 13:09 حول انقلاب تراكتورون على شارع 31، بالقرب من عراد لاتّجاه البحر الميّت.
قدّم طاقم الاسعاف العلاج للمصاب (20 عاما)، وتمّت إحالته بواسطة طائرة عمودية لمستشفى إخيلوف لاستكمال العلاج الطّبي، ووصفت حالته بالمتوسطة، بوعي كامل، وهو مصاب بإصابة خطيرة بيده"، إلى هنا نصّ البيان.
إقرا ايضا في هذا السياق:
- إصابة طفلين في تل عراد جراء استنشاق غاز في منزلهما في النقب
- مكتبة مجد الكروم تستضيف المراسل والمحلل السياسي عراد نير
- اصابة سيدة بجراح خطيرة و4 اخرين بجراح متفاوتة بانقلاب سيارة قرب عراد
- اندلاع حريق بشاحنة على شارع 31 قرب عراد
- مصرع شاب في الثلاثينات من النقب اثر حادث طرق ذاتي مروّع في عراد
- عراد: إصابة امرأة (80 عامًا) بجراح إثر تعرضها لحادث دهس
- إصابة 6 أشخاص بينهم سيدة بحالة خطيرة جراء اندلاع حريق في عراد
- بالفيديو: اعتقال 4 شبان من النقب بشبهة تنفيذ سطو على دكان في عراد
- الشاعر سعد أبو غنام يشارك في أمسية شعرية في عراد
- اعتقال سيدة (44 عامًا) من عراد سكبت زيتا مغليا على زوجها