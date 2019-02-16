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التكنولوجية طرعان تدمج طلابها بسوق العمل
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المغار والقضاء

الثانوية التكنولوجية في طرعان تدمج طلابها بسوق العمل

دأبت المدرسة الثانوية التكنولوجية في طرعان على إنتهاج نهجٍ تربويٍّ وتعليميّ عصري ضمنَ حضورٍ واضحٍ للثوابت والقيم

أبناء طرعان والمنطقة من طلاب الصف الحادي عشر يعملون يومين أسبوعياً الى جانب تأهيلهم النظري والعملي تحت سقف المدرسة

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن المدرسة الثانوية التكنولوجية في طرعان، جاء فيه ما يلي: "دأبت المدرسة الثانوية التكنولوجية في طرعان على إنتهاج نهجٍ تربويٍّ وتعليميّ عصري ضمنَ حضورٍ واضحٍ للثوابت والقيم. إن واحدةً من ثمارِ هذا النهج هي دمج طلاب المدرسة في سوقِ العمل حتى قبل تخرجهم، من خلال مشروع التشغيل اللذي تنتهجه المدرسة.
ها هم خيرة أبناء طرعان والمنطقة من طلاب الصف الحادي عشر يعملون يومين أسبوعياً الى جانب تأهيلهم النظري والعملي تحت سقف المدرسة، ويتلقون أجرا مقابل عملهم وفقاً للقانون مع قسيمة أجر (תלושי משכורת)".

وتابع البيان: "المدرسة، بمديرها وهيئة التدريس وطواقمها المختلفة، تتعهد دائما بأداء رسالتها على اكمل وجه ملبية نداء الواجب وحارسة لآمال طلابها وذويهم راجية النجاح والتوفيق لكل طلابها وأبناء طرعان والمنطقة أجمعين. نتقدم بجزيل الشكر لطواقم المدرسة، للمشغلّين، ولمركّز مشروع التشغيل الزميل منير زرعيني على هذا الإنجاز، كما ونشكر كلية سخنين ومجلس محلي طرعان بجميع أقسامه، وخاصة قسم المعارف، على دعم المدرسة وطلابها. بالمشاريع الراقية يرتقي مجتمعنا"، إلى هنا نص البيان.

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طرعان مدرسة عملي ثانوية
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