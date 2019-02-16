اطلانتس.. متى وأين غرقت الجزيرة؟



صورة توضيحية

1- اقترح خبراء، وبناءً على مراجعة ما كتبه افلاطون، ان الجزيرة وجدت في وسط البحر الابيض المتوسط وانها قد تكون غرقت في الطوفان الكبير زمن سيدنا نوح عليه السلام والذي تؤكد بعض الدراسات انه غمر اليابسة الموجودة على الكرة الارضية كلها.

2- تم اكتشاف بعض التشكيلات الصخرية المستطيلة بما يشبه السور في قاع البحر جنوب السواحل الاسبانية وهو ما جعل عدد من الباحثين يعتقدون انها تعود لجزء من معبد ضخم تحدث عنه افلاطون في وصفه للمدينة المفقودة، كما اظهرت بعض الاكتشافات الجديدة وجود اهرامات شبيه بأهرامات الفراعنة في جزيرة ازور التي تقع قبالة السواحل البرتغالية وهو ما جعل بعض الباحثين يخرج بفرضية مفادها ان ازور هي بقايا جزر اطلانتس الغارقة.

3- اكتشف احد البحارة جزيرة غريبة ظهرت فجأة قبالة سواحل جزر الباهاماس في المحيط الاطلسي عام 1968 وهو ما كان احد المنجمين تنبأ بوجوده من قبل.

4- هناك جزيرة طينية غارقة في مضيق جبل طارق تدعى سبارتل ويعتقد البعض انها نفسها المدينة المفقودة لكن يشكك البعض في ذلك كون الروايات تتحدث عن ان اطلانتس قد اختفت قبل 4 الى 5 الاف سنة على الاكثر لكن سبارتل غطس في البحر قبل 11500 سنة .

5- بعض الباحثين يركزون اهتماهم على المنطقة المحصورة بين سوريا وقبرص واشهرهم الباحث الامريكي سامارست الذي ادعى ان قبرص هي الجزء المتبقي من جزر اطلانتس بينما غرقت الاخرى وهناك دلائل على وجود مجمعات غارقة على عمق 1500 متر قرب سواحل قبرص.

6- يرى بعض الباحثين ان اطلانتس هي نفسها ايرلندا وذلك للتشابه الكبير في الشكل بينهما حسب الخرائط المشهورة للجزيرة وهذا الرأي لم يعززه اي اكتشاف اثري يربط بين ايرلندا والمدينة المفقودة.

ومنذ افلاطون الى يومنا هذا ظهرت عدة روايات تتحدث عن ال حياة الفارهة والشخصيات الخيالية التي عاشت فيها وكذلك تم انتاج عدة افلام بعضها كان افلام رسوم متحركة الذي تحول الى مسلسل كرتوني فيما بعد وقد اصبحت بعض شخصيات اطلانتس محببة لدى كثير من الاطفال حول العالم، كما انه تم اصدار عدد من الكتب العلمية التي تناقش الدلائل على وجود الامبراطورية المفقودة، ولا تزال كثير من الاكتشافات الحديثة قيد الدراسة بهدف التوصل الى رابط بينها وبين اطلانتس ومنها اهرامات الكوارتز التي وجدت مؤخرا في قاع المحيط الاطلسي، ولعل ايجاد اجابة على سؤال واحد هو من صنع كل تلك التحف والاثار التي اكتشفت في قاع المحيط قد يقود الى اكتشاف مصير اطلانتس احد اهم الالغاز التي تجذب الباحثين وهواة الامور الغامضة والغريبة ولعل استخدام الاقمار الصناعية هو احد اهم نقاط القوة الجديدة التي قد تمكن العلماء من رسم خرائط لبعض التشكيلات التي تتواجد تحت سطح مياه بعض المحيطات وخاصة المحيط الاطلسي .

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