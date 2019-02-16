أسمهان: أسرار وغموض حادثة وفاتها



الفنّانة الرّاحلة أسمهان

الرواية التي يتناقلها الجميع وعرفها التاريخ في موت أسمهان كان أنها في إثر فيلم ها الثاني استأذنت مخرجها في أجازةٍ ذهبت فيها لرأس البر مع صديقتها ومديرة أعمالها لكنهما لم تصلا قط، حيث انقلبت بهما ال سيارة في الترعة فماتتا غريقتين وعادت أسمهان للمياه كما خرجت يوم ولدت منها، لم ينجُ سوى السائق الذي اختفى تمامًا بعد الحادث ولم يجد له أحدٌ أثر.

"قضاءٌ وقدر"، هكذا عقب الكثيرون، ومن ضمنهم عائلة أسمهان نفسها، على موت ابنتهم الشابة رافضين كل ما يشاع عن المؤامرات والحيل وفكرة كون الحادث مدبر، لم يكن كلهم كذلك وأيضًا لم يقتنع كل من عرفوا أسمهان وتاريخها بأنه مجرد حادث، ومن ثم بدأت أصابع الاتهام في الاتجاه نحو كل من سيكون موت أسمهان والتخلص منها انتقامًا في صالحه، طال الاتهام جهاتٍ كثيرة من بينها وعلى رأسها المخابرات البريطانية، ثم الملك فاروق وزوجها حسن الأطرش وحتى أم كلثوم وأخوها فؤاد الأطرش ونازلي هانم وحتى زوجها الآخر أحمد سالم، بدا أن لأسمهان الكثير من الأعداء الذين يحمل كل واحدٍ منهم سببًا قويًا ووجيهًا لقتلها انتقامًا منها أو غيرةً أو تخلصًا منها.

يُقال أنه بعد اعتناقها الفن والغناء وفشل محاولات أخيها فؤاد في تنحيتها عن ذلك الطريق بدأ بطلب المساعدة من أهله في الجبل في سوريا لإعانته على انتشال أخته من الوسط الفني الذي رآه طريق الضياع لها، ليجد الأمير حسن هو في ذلك الوقت أمير الجبل وعند تعرفه على أسمهان لإقناعها وإعادتها إلى صوابها وقع في حبها وتقدم لزواجها ليعودا معًا إلى الجبل في سوريا وتصبح أسمهان هي أميرة الجبل وزوجة الأمير. وكان ذلك بداية دخولها لل حياة السياسية وتعرفها عليها وعلى التخطيط وصدور القرارات السياسية والقيادية، لكن هذا الزواج لم يكتمل وبعد ست سنوات حدث الطلاق وعادت معه أسمهان إلى مصر لتعود إلى حياة الفن والغناء ثانيةً.

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