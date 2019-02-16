اعتقال 9 مشتبهين بعد العثور على أسلحة وذخيرة في تل السبع



تصوير: الشرطة

من المقرر احالة المشتبهين الى محكمة الصلح في بئر السبع مساء اليوم السبت للنظر في تمديد اعتقالهم

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي، وسيم بدر، جاء فيه ما يلي:"تلقت الشرطة مساء يوم الجمعة بلاغًا حول وصول أحد سكان التجمعات البدوية في النقب إلى مستشفى سوروكا، وهو مصاب بجراح طفيفة (وفق مصادر طبية).

من تحقيق أولي في حيثيات الحادث تبينت شكوك بشأن إصابة المصاب إثر إطلاق نار. مع نهاية تقييم للوضع اوتحليل البينات والأدلة ، تقرر إجراء عمليات مسح وتفتيش في مدينة تل السبع. خلال التفتيش قام أفراد حرس الحدود بضبط الاسلحة غير القانونية التالية:

مسدس

بندقية M16

أمشاط ذخيرة

ذخيرة

غطاء واقي للجنود من طراز كرامي

هذا وتم إلقاء القبض على 9 مشتبهين أفراد عائلة من تل السبع. ومع إنقضاء السبت ستتم إحالتهم الى محكمة الصلح في بئر السبع للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم على ذمة التحقيق"، إلى هنا بيان الشرطة.

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