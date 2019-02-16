تل السبع: إحالة فتى (12 عامًا) إلى المستشفى بحالة حرجة بعد فقدانه الوعي

الفتى نُقل الى مستشفى سوروكا في بئر السبع بحالة حرجة وهو تحت التخدير وموصول بأجهزة التنفس الصناعي
أحيل فتى (12 عامًا) من سكّان تل السبع إلى مستشفى سوروكا بحالة حرجة بعد أن فقد الوعي بشكل مفاجئ. ووقًا لما ورد في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء فإنّ:"الفتى فقد وعيه بعد أن انهار فجأة وقد نقله أفراد عائلته إلى عيادة محلية في تل السبع، حيث قدّم له طاقم نجمة داوود الحمراء العلاج الأولي وعمليات الانعاش وعند اعادة النبض له نُقل الى مستشفى سوروكا في بئر السبع بحالة حرجة وهو تحت التخدير وموصول بأجهزة التنفس الصناعي"، كما ورد في البيان.
إقرا ايضا في هذا السياق:
- تجاوزات مرورية خطيرة في تل السبع.. اعتقالات وتحرير مخالفات وغرامات على محلات تجارية
- الشرطة تطلب مساعدة الجمهور في العثور على الفتاة وصال ابو ربيعة من تل السبع
- اعتقال مشتبه (27 عاما) من سكان تل السبع بحيازة سلاح وإطلاق النار على شخص وإصابته بجراح
- اعتقال شاب من تل السبع بشبهة الاعتداء على طبيب في مستشفى سوروكا
- تل السبع: اصابة شاب باطلاق نار
- تل السبع: تعرّض شابة (26 عامًا) لحروق خطيرة والأسباب غير واضحة
- مصرع الشاب هاني عودة (18 عاما) من بلدة تل السبع بعد تعرضه للدهس
- تل السبع: جدال بين طالبين خارج المدرسة ينتهي بطعن أحدهما وفرار الآخر
- النقب: مظاهرة ضد قتل النساء بعد مقتل منال الفريزات من تل السبع أمام منزلها