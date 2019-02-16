تل السبع: إحالة فتى (12 عامًا) إلى المستشفى بحالة حرجة بعد فقدانه الوعي

الفتى نُقل الى مستشفى سوروكا في بئر السبع بحالة حرجة وهو تحت التخدير وموصول بأجهزة التنفس الصناعي

أحيل فتى (12 عامًا) من سكّان تل السبع إلى مستشفى سوروكا بحالة حرجة بعد أن فقد الوعي بشكل مفاجئ. ووقًا لما ورد في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء فإنّ:"الفتى فقد وعيه بعد أن انهار فجأة وقد نقله أفراد عائلته إلى عيادة محلية في تل السبع، حيث قدّم له طاقم نجمة داوود الحمراء العلاج الأولي وعمليات الانعاش وعند اعادة النبض له نُقل الى مستشفى سوروكا في بئر السبع بحالة حرجة وهو تحت التخدير وموصول بأجهزة التنفس الصناعي"، كما ورد في البيان.

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