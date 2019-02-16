فاجعة في القدس: وفاة طفل (3 أشهر) في بيت حنينا بشكل مفاجئ

أقرّت في مستشفى هداسا عين كارم في القدس ظهر اليوم السبت وفاة طفل (3 أشهر) من بيت حنينا بعد أن فقد وعيه بمنزله بشكل مفاجئ. ووفقًا لما وردنا في بيان صادر عن نجمة داوود الحمراء فإنّه:"تمّ استلام بمركز المؤسسة حول طفل فاقد للوعي في منزل بحي بيت حنينا بمدينة القدس، ولدى وصول الطواقم وجدوا الطفل بدون نبض أو تنفس حيث قدّموا له الاسعافات الأولية وأجروا له عمليات الانعاش مكثّفة ثم نقلوه الى مستشفى هداسا هار هتسوفيم بحالة حرجة، ولاحقًا تمّ اقرار وفاته في المستشفى"، بحسب البيان.

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