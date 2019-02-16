فاجعة في القدس: وفاة طفل (3 أشهر) في بيت حنينا بشكل مفاجئ

أقرّت في مستشفى هداسا عين كارم في القدس ظهر اليوم السبت وفاة طفل (3 أشهر) من بيت حنينا بعد أن فقد وعيه بمنزله بشكل مفاجئ. ووفقًا لما وردنا في بيان صادر عن نجمة داوود الحمراء فإنّه:"تمّ استلام بمركز المؤسسة حول طفل فاقد للوعي في منزل بحي بيت حنينا بمدينة القدس، ولدى وصول الطواقم وجدوا الطفل بدون نبض أو تنفس حيث قدّموا له الاسعافات الأولية وأجروا له عمليات الانعاش مكثّفة ثم نقلوه الى مستشفى هداسا هار هتسوفيم بحالة حرجة، ولاحقًا تمّ اقرار وفاته في المستشفى"، بحسب البيان.
إقرا ايضا في هذا السياق:
- جنرال الشتاء يتسبب بتأجيل مباراة شبيبة أبناء سخنين أمام بيتار القدس
- فريق هبوعيل القدس يحرز لقب كأس الدولة بكرة السلة للمرة الخامسة
- شبيبة أبناء سخنين يستقبل بيتار القدس ضمن الأسبوع 22
- القدس: إحالة 10 مشتبهين للتحقيق على خلفية إصابة الفتاة بالأمس
- بركة ويونس يلتقيان وزير الأوقاف الأردني ويطرحان قضايا أوقاف القدس وحجاج الداخل
- القدس: إصابة فتاة (15 عاما) إثر سقوط جسم ثقيل عليها
- مصابون وتخليص عالقين بينهم اطفال اثر اندلاع حريق داخل مبنى في القدس
- الشرطة تداهم منزلا في القدس وتعتقل شقيقين بعد العثور على أسلحة وذخيرة
- القدس: اصابة شاب بجراح متوسطة بعد تعرضه للطعن قرب البلدة القديمة