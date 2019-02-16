اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب القدس والقضاء أخبار اخبار محلية وفاة طفل (3 أشهر) في بيت حنينا

أخبارNews & Politics

وفاة طفل (3 أشهر) في بيت حنينا
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
مطر خفيف
12

حيفا
مطر خفيف
12

ام الفحم
مطر خفيف
14

القدس
غيوم متناثره
15

تل ابيب
غيوم متناثره
15

عكا
مطر خفيف
12

راس الناقورة
مطر خفيف
13

كفر قاسم
غيوم متناثره
15

قطاع غزة
غيوم متناثره
16

ايلات
سماء صافية
16
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement
القدس والقضاء

فاجعة في القدس: وفاة طفل (3 أشهر) في بيت حنينا بشكل مفاجئ

أقرّت في مستشفى هداسا عين كارم في القدس ظهر اليوم السبت وفاة طفل من بيت حنينا بعد أن فقد وعيه بمنزله بشكل مفاجئ

أقرّت في مستشفى هداسا عين كارم في القدس ظهر اليوم السبت وفاة طفل (3 أشهر) من بيت حنينا بعد أن فقد وعيه بمنزله بشكل مفاجئ. ووفقًا لما وردنا في بيان صادر عن نجمة داوود الحمراء فإنّه:"تمّ استلام بمركز المؤسسة حول طفل فاقد للوعي في منزل بحي بيت حنينا بمدينة القدس، ولدى وصول الطواقم وجدوا الطفل بدون نبض أو تنفس حيث قدّموا له الاسعافات الأولية وأجروا له عمليات الانعاش مكثّفة ثم نقلوه الى مستشفى هداسا هار هتسوفيم بحالة حرجة، ولاحقًا تمّ اقرار وفاته في المستشفى"، بحسب البيان.

 

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
القدسطفلبيت حنينا
تل السبع: إحالة فتى للمستشفى بحالة حرجة
أحيل فتى (12 عامًا) من سكّان تل السبع إلى مستشفى سوروكا بحالة حرجة بعد أن فقد الوعي بشكل مفاجئ

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
محمود الريماوي
إيران والعرب../ بقلم: محمود الريماوي
محمد فؤاد زيد الكيلاني
روسيا والمصالحة الفلسطينية/ محمد الكيلاني
رامي زيدان
بين الخلاف والاختلاف/ رامي زيدان
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab