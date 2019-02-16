عودة القائد خالد خلايلة الى تشكيلة أبناء سخنين أمام نادي أشدود ضمن منافسات العليا

في الفيديو - حديث مع مدرب اتحاد أبناء سخنين جورجي دراسيليا

يعود القائد خالد خلايلة الى تشكيلة فريق اتحاد أبناء سخنين في مباراته الخارجية أمام فريق النادي الرياضي أشدود، مساء اليوم السبت في تمام الساعة السادسة على استاد أشدود، ضمن مباريات الأسبوع الثالث والعشرين في دوري الدرجة العليا.

وقد جمع خالد خلايلة باطقات تحذيرية، مما يعني غيابه تلقائيا عن مباراة واحدة لفريقه، فقضى ذلك خلال مباراة الدوري الماضية أمام المتصدر فريق مكابي تل أبيب. ويزداد وضع فريق اتحاد أبناء سخنين حرجا في أسفل اللائحة، مع المدرب الجديد جورجي دراسيليا، حيث بات يتأخر بسبع نقاط عن مرتبة البقاء. ويدخلها فريق أبناء سخنين بعد استعادة كرامته المفقودة أمام مكابي تل أبيب، فبعد أن هزم أمامه بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن اطار ذهاب مرحلة ربع نهائي مسابقة كأس الدولة، فانه تعادل أمامه بدون أهداف ضمن الدوري.



خالد خلايلة

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