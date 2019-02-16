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كل العرب النقب أخبار محاكم وجنائيات اعتقال شاب من رهط بشبهة الضلوع بحادث

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اعتقال شاب من رهط بشبهة الضلوع بحادث
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النقب

اعتقال شاب (28 عامًا) من رهط بشبهة الضلوع بحادث ضرب وهرب والتسبب بوفاة رجل

اعتقلت الشرطة شابًا من مدينة رهط في أعقاب حادث طرق وقع على شارع 264 في النقب، مساء امس الجمعة


الصور المرفقة من الشرطة

خلال الحادث أصيب سائق دراجة هوائية وهو مواطن أجنبي (38 عامًا) وتوفي متأثرًا بجراحه

اعتقلت الشرطة شابًا من مدينة رهط في أعقاب حادث طرق وقع على شارع 264 في النقب ، مساء امس الجمعة، ووفقًا لما ورد في بيان صادر فإنّ الحديث يدور حول شبهات بضلوع الشاب بحادث "ضرب وهرب"، أصيب خلاله سائق دراجة هوائية وهو مواطن أجنبي (38 عامًا) وتوفي متأثرًا بجراحه، بحسب الشرطة.

وذكرت الشرطة في بيانها انّ:"قوات الشرطة التي وصلت إلى مكان الحادث وباشرت التحقيقات وخلال ذلك وصل عدد من راكبي الدراجات الهوائية وأخبروا رجال الشرطة أنّهم كانوا مجموعة واحدة خرجت من ايلات باتجاه الشمال في ساعات الصباح الباكرة وعلى ما يبدو فإنّ المرحوم الذي رافقهم سبقهم ووصل إلى المنطقة قبلهم لكنه لقي مصرعه.
ومع تقدّم مسار التحقيقاتوأعمال البحث عن المشتبه، تمّ التوصل للمركبة الضالعة بالحادث وعُثر عليها مخبأة في احد الأحياء بمدينة رهط، وعليه تمّ توقيف عدد من المشتبهين وفي النهاية أعتقل شاب (28 عامًا) من رهط ومن المقرر احالته لمحكمة الصلح في بئر السبع مساء اليوم السبت للنظر في تمديد اعتقاله"، كما ورد في البيان.

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اعتقال شاب من رهط بشبهة الضلوع بحادث
اعتقلت الشرطة شابًا من مدينة رهط في أعقاب حادث طرق وقع على شارع 264 في النقب، مساء امس الجمعة

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