أم الفحم: اختيار الحاجة نجاح جبارين عضوًا في المجلس الاداري لشبكة المدن الصحية

الحاجة نجاح جبارين كان لها دور فاعل وناشط في تقدم وتطوير شبكة المدن الصحية في البلاد

هنأ رئيس بلدية ام الفحم د.سمير صبحي، الحاجة نجاح جبارين – مديرة مشروع المدينة الصحية في بلدية أم الفحم – بمناسبة انتخابها واختيارها عضواً في المجلس الإداري لشبكة المدن الصحية في البلاد، متمنياً لها النجاح في هذا المنصب والمركز الرفيع، خدمة لأهالي مدينة ام الفحم في مجال الصحة، وشاكراً لها تمثيل ام الفحم في هذه الشبكة القطرية على أحسن صورة وأكمل وجه.

وكانت إدارة شبكة المدن الصحية في البلاد قد بعثوا برسالة الى د.سمير صبحي يبشرونها بها بانتخاب الحاجة نجاح جبارين عضواً في المجلس الاداري للشبكة في ال انتخابات الأخيرة والتي جرت يوم 30.1.2019 حيث حصلت على أغلبية الأصوات من بين 60 عضوا هم ممثلو السلطات ال محلية المشاركة في هذا المشروع وممثلو صناديق المرضى والمكاتب الحكومية المختلفة.

وبهذا سوف تعمل الى جانب رئيس شبكة المدن الصحية د. ميلكا دونحين"، معللين نجاح الحاجة نجاح بقولهم: "كان لها دور فاعل وناشط في تقدم وتطوير شبكة المدن الصحية في البلاد، وخير سفيرة ومنسقة للشبكة في بلدها ام الفحم".

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