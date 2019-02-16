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كل العرب سخنين والمنطقة رياضة وشباب رياضة محلية تأجيل مباراة شبيبة سخنين وبيتار القدس

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تأجيل مباراة شبيبة سخنين وبيتار القدس
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سخنين والمنطقة

جنرال الشتاء يتسبب بتأجيل مباراة شبيبة أبناء سخنين أمام بيتار القدس

تسبب جنرال الشتاء في تأجيل مباراة فريق القمة شبيبة اتحاد أبناء سخنين، على استاد الدوحة في سخنين، أمام بيتار القدس


صور من استاد الدوحة في سخنين

يتمركز الفريق السخنيني في المرتبة الخامسة برصيد تسع وعشرين نقطة

تسبب جنرال الشتاء في تأجيل مباراة فريق القمة شبيبة اتحاد أبناء سخنين، على استاد الدوحة في سخنين، أمام فريق بيتار القدس، ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرين - سادس مباريات جولة الاياب في دوري الدرجة العليا. وتسبلت الأمطار الغزيرة والأحوال الجوية العاصفة في ارجاء اللقاء الى موعد لاحق.

وكان من المفروض أن يدخلها الفريق السخنيني بعد جمعه ست نقاط في مبارياته الأربع الماضية، حيث كانت آخرها بتعادله في مباراته الخارجية أمام فريق مكابي حيفا بهدف لكل منهما. ويتمركز الفريق السخنيني في المرتبة الخامسة برصيد تسع وعشرين نقطة، حيث يتفوق بثماني مراتب وثماني نقاط أيضا على فريق بيتار القدس.

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