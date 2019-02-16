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كل العرب منبر العرب شعر كلمات على قبر خليل توما/ شاكر فريد

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كلمات على قبر خليل توما/ شاكر فريد
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كلمات على قبر خليل توما/ بقلم: شاكر فريد حسن

إيه يا شاعري يا شاعر المقاومة والكفاح

إيه يا شاعري

يا شاعر المقاومة والكفاح

وصوت الفقراء والمسحوقين

يا من حملت رايات الثورة الطبقية

الحمراء

وافنيت عمرك في النضال

وامضيت ردحًا من الزمن

في الزنازين والمعتقلات

فجدت علينا بـ "أغنيات الليالي الأخيرة "

وأضأت " نجمة فوق بيت لحم "

أفلت أيها الشيوعي الأخير

والنقابي العريق

فكنت كالنهر الخصيب

مشعلًا للنضال والنور

وفارسًا للشعر

ملتزماً بهموم الناس

وقضايا الكادحين

وكم تهادت أشعارك الحسان

إلى القلوب

سيذكرك الوطن الذي


أحببت

وسيذكرك عمال الفنادق

الذين عملت معهم

وشاركتهم الهم

وسيذكرك القريض

وقد بكى عليك حزنًا

وسال الدمع كاللهيب

فوداعًا أيها الخليل الجليل

وعهدًا ووفاءً

أن دربك هو دربي

فنحن من عشاق ال حياة

وشرفاء الوطن

وصوت الجياع

والفقراء

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