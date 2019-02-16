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الليلة بالليجا: برشلونة يواجه بلد الوليد
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الليلة بالدوري الاسباني: برشلونة يبحث عن العودة لمسار الانتصارات بمواجهة بلد الوليد

يستعد نادي برشلونة لاستقبال نظيره بلد الوليد مساء اليوم السبت في إطار مباريات الجولة الـ24 من الدوري الاسباني

يدخل برشلونة المباراة وهدفه الحصول على النقاط الثلاث الكاملة ومواصلة التربع على قمة عرش الدوري الإسباني 

يستعد نادي برشلونة لاستقبال نظيره بلد الوليد مساء اليوم السبت في إطار مباريات الجولة الـ24 من الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم، في اللقاء الذي ينطلق في تمام العاشرة إلا الربع. ويسعى برشلونة بقيادة مدربه الإسباني إرنستو فالفيردي العودة مرة أخرى إلى طريق الانتصارت من جديد في الدوري الإسباني بعد تعثره الأسبوع الماضي أمام أتلتيك بلباو ضمن مباريات الجولة الثالثة العشرين من عمر الدوري الإسباني. 

لاعبو برشلونة

ويدخل برشلونة المباراة وهدفه الحصول على النقاط الثلاث الكاملة ومواصلة التربع على قمة عرش الدوري الإسباني من أجل الاستمرار في الطريق الصحيح والحفاظ على لقب الليجا وعدم إعطاء فرصة لريال مدريد وأتلتيكو مدريد الاقتراب من الصدارة.

إليكم تشكيلة برشلونة المتوقعة في مباراة اليوم ضد بلد الوليد:
حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن
خط الدفاع: سيرجي روبيرتو، جيرارد بيكيه، لينجليت وجوردي ألبا..
خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، ألينا وراكيتيتش
خط الهجوم: ليونيل ميسي، عثمان ديمبيلي ولويس سواريز

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كلمات دلالية
برشلونةالدوري الاسباني بلد الوليد
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