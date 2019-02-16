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فعاليات عن الوقاية من النار في جت المثلث
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المثلث الشمالي

فعاليات ومحاضرات ناجحة عن الوقاية من النار في جت المثلث

استمرارًا لاتفاق التعاون بين سلطة الإطفاء والإنقاذ ومجلس جت المثلث المحلي، قدّمت سلطة الإطفاء والإنقاذ سلسلة فعاليات


خلال الفعاليات في مدرسة ابن رشد الابتدائية

كايد ظاهر مستشار قائد سلطة الاطفاء والانقاذ:
مدرسة ابن رشد ستكون نموذجا للتعاون وهدفنا الحفاظ على سلامة المواطنين ومنع وقوع حرائق

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للمجتمع العربي، جاء فيه ما يلي:"استمرارًا لاتفاق التعاون بين سلطة الإطفاء والإنقاذ ومجلس جت المثلث المحلي، قدّمت سلطة الإطفاء والإنقاذ سلسلة فعاليات خلال الأسبوع في البلدة، وسط مشاركة واسعة وتفاعل مميز من جمهور المواطنين".

وأضاف البيان:"مطلع الأسبوع تمّ تقديم الأمحاضرة ارشاد وتوعية حول الوقاية من النار لجمهور المسنين والمعلمين المتقاعدين، قدّمها الضابط فادي محاجنة، ورافقته مديرة مكتب الناطق الرسمي للإعلام العربي ومساعدته مرام عواودة. وقدّم الضابط محاجنة محاضرة تضمّنت أبرز توصيات سلطة الاطفاء والإنقاذ فيما يتعلق بالوقاية من النار والحرائق، وتوجيهات حول كيفية التصرف لدى اندلاع حريق، إلى جانب أبرز الارشادات والتوصيات المتعلقة بسبل الأمن والوقاية داخل المنازل وخصوصًا في فصل الشتاء. كما أجاب محاجنة عن استفسارات وتساؤلات المسنين. وفي الختام تمّ توزيع هدية رمزية للمسنين مقدّمة من سلطة الإطفاء والإنقاذ.


من محاضرة المسنين

ومن ضمن الفعاليات البارزة، كان يوم فعاليات حافل وناجح جدًا في مدرسة ابن رشد الابتدائية بإدارة المربية ميسون غرّة، حيث تمّ خلال هذا اليوم تقديم مجموعة من المحاضرات، العروض والارشادات للطلاب من الصفوف الأولى وحتى السادسة، واستمتع الطلاب بمرافقة رجال الاطفاء الذين قدّموا لهم شروحًا عن عملهم ومهامهم، كما تمّ خلال اليوم توزيع مواد ارشادية وهدايا رمزية للطلاب مقدّمة من سلطة الاطفاء والانقاذ، واختتم اليوم بفعالية جمعت جميع طلاب المدرسة وخلالها قدّم رجال الاطفاء عرضًا يمثّل حالة اندلاع حريقة وكيفية اخماده، وسط تفاعل الطلاب وتعبيرهم عن سعادتهم واستمتاعهم بهذا اليوم"، إلى هنا البيان.

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