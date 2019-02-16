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كل العرب رياضة وشباب رياضة عالمية أهم مباريات كرة القدم في العالم اليوم السبت

رياضة وشبابSports

أهم مباريات كرة القدم في العالم اليوم السبت
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حاله الطقس

الناصرة
مطر متوسط الغزارة
13

حيفا
مطر متوسط الغزارة
12

ام الفحم
مطر متوسط الغزارة
13

القدس
غيوم متناثره
14

تل ابيب
غيوم متفرقة
14

عكا
مطر متوسط الغزارة
13

راس الناقورة
مطر متوسط الغزارة
13

كفر قاسم
غيوم متناثره
14

قطاع غزة
سماء صافية
15

ايلات
سماء صافية
15
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جدول أهم مباريات كرة القدم في العالم اليوم السبت

يقدم لكم موقع العرب جدول مباريات كرة القدم لأهم المنافسات في العالم

يقدم لكم موقع العرب جدول مباريات كرة القدم لأهم المنافسات في العالم، اليوم السبت الموافق 16.02.2019، وهي على النحو التالي:

الدوري الإسباني الدرجة الأولى
14:00 سيلتا فيغو - ليفانتي
17:15 رايو فاليكانو - أتلتيكو مدريد
19:30 ريال سوسييداد - ليجانيس
21:45 برشلونة - بلد الوليد

الدوري الإيطالي الدرجة A
19:00 كالياري - بارما
21:30 أتلانتا - ميلان

الدوري الألماني الدرجة الأولى
16:30شالكه 04 - فرايبورج
16:30 شتوتجارت - لايبزيج
16:30 فولفسبورج - ماينز 05
16:30 هوفنهايم - هانوفر 96
19:30 هيرتا برلين - فيردر بريمن
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
18:00 مارسيليا - أميان
21:00 موناكو - نانت
21:00 أنجيه - نيس

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