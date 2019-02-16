جدول أهم مباريات كرة القدم في العالم اليوم السبت

يقدم لكم موقع العرب جدول مباريات كرة القدم لأهم المنافسات في العالم، اليوم السبت الموافق 16.02.2019، وهي على النحو التالي:
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
14:00 سيلتا فيغو - ليفانتي
17:15 رايو فاليكانو - أتلتيكو مدريد
19:30 ريال سوسييداد - ليجانيس
21:45 برشلونة - بلد الوليد
الدوري الإيطالي الدرجة A
19:00 كالياري - بارما
21:30 أتلانتا - ميلان
الدوري الألماني الدرجة الأولى
16:30شالكه 04 - فرايبورج
16:30 شتوتجارت - لايبزيج
16:30 فولفسبورج - ماينز 05
16:30 هوفنهايم - هانوفر 96
19:30 هيرتا برلين - فيردر بريمن
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
18:00 مارسيليا - أميان
21:00 موناكو - نانت
21:00 أنجيه - نيس
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