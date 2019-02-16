جدول أهم مباريات كرة القدم في العالم اليوم السبت

يقدم لكم موقع العرب جدول مباريات كرة القدم لأهم المنافسات في العالم، اليوم السبت الموافق 16.02.2019، وهي على النحو التالي:

الدوري الإسباني الدرجة الأولى

14:00 سيلتا فيغو - ليفانتي

17:15 رايو فاليكانو - أتلتيكو مدريد

19:30 ريال سوسييداد - ليجانيس

21:45 برشلونة - بلد الوليد

الدوري الإيطالي الدرجة A

19:00 كالياري - بارما

21:30 أتلانتا - ميلان

الدوري الألماني الدرجة الأولى

16:30شالكه 04 - فرايبورج

16:30 شتوتجارت - لايبزيج

16:30 فولفسبورج - ماينز 05

16:30 هوفنهايم - هانوفر 96

19:30 هيرتا برلين - فيردر بريمن

الدوري الفرنسي الدرجة الأولى

18:00 مارسيليا - أميان

21:00 موناكو - نانت

21:00 أنجيه - نيس

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