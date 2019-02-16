اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب أخبار شريط الاخبار

أخبارNews & Politics

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
مطر خفيف
11

حيفا
مطر خفيف
11

ام الفحم
مطر خفيف
13

القدس
غيوم متناثره
15

تل ابيب
غيوم متناثره
15

عكا
مطر خفيف
11

راس الناقورة
مطر خفيف
12

كفر قاسم
غيوم متناثره
15

قطاع غزة
سماء صافية
15

ايلات
سماء صافية
14
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

قلنسوة: إصابة شاب إثر تعرّضه للدهس

أصيب شاب بجراح متفاوتة صباح اليوم السبت جرّاء تعرّضه للدهس في مدينة قلنسوة، حيث وصلت إلى المكان الطواقم الطبية وقوات الشرطة وباشرت معالجة الحاصل. وتمّ نقل المصاب إلى مستشفى مئير في كفار سابا لاستكمال العلاج وهو بحالة متوسطة.

كلمات دلالية
قلنسوة: إصابة شاب إثر تعرّضه للدهس
أصيب شاب بجراح متفاوتة صباح اليوم السبت جرّاء تعرّضه للدهس في مدينة قلنسوة، حيث وصلت إلى المكان الطواقم الطبية

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
محمود الريماوي
إيران والعرب../ بقلم: محمود الريماوي
محمد فؤاد زيد الكيلاني
روسيا والمصالحة الفلسطينية/ محمد الكيلاني
رامي زيدان
بين الخلاف والاختلاف/ رامي زيدان
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab