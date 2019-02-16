قلنسوة: إصابة شاب (17 عامًا) بجراح متفاوتة إثر تعرّضه للدهس من قبل حافلة

تمّ نقل المصاب إلى مستشفى مئير في كفار سابا لاستكمال العلاج
أصيب شاب بجراح متفاوتة صباح اليوم السبت جرّاء تعرّضه للدهس في مدينة قلنسوة، حيث وصلت إلى المكان الطواقم الطبية وقوات الشرطة وباشرت معالجة الحاصل.
وذكر الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب أنّ:"الشاب (17 عامًا) تعرض للدهس من قبل حافلة بالقرب من محطة وقود "سونول" في قلنسوة، وعليه وصلت الطواقم الطبيّة التابعة للمؤسسة الى المكان وقدّمت العلاج الأولي للمصاب، ومن ثم تمّ نقله إلى مستشفى مئير في كفار سابا لاستكمال العلاج وهو بحالة متوسطة ويعاني من كدمات في الأطراف"، كما ورد في البيان.
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