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قلنسوة: إصابة شاب إثر تعرّضه للدهس
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المثلث الجنوبي

قلنسوة: إصابة شاب (17 عامًا) بجراح متفاوتة إثر تعرّضه للدهس من قبل حافلة

أصيب شاب بجراح متفاوتة صباح اليوم السبت جرّاء تعرّضه للدهس في مدينة قلنسوة، حيث وصلت إلى المكان الطواقم الطبية

تمّ نقل المصاب إلى مستشفى مئير في كفار سابا لاستكمال العلاج 

أصيب شاب بجراح متفاوتة صباح اليوم السبت جرّاء تعرّضه للدهس في مدينة قلنسوة، حيث وصلت إلى المكان الطواقم الطبية وقوات الشرطة وباشرت معالجة الحاصل.
وذكر الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب أنّ:"الشاب (17 عامًا) تعرض للدهس من قبل حافلة بالقرب من محطة وقود "سونول" في قلنسوة، وعليه وصلت الطواقم الطبيّة التابعة للمؤسسة الى المكان وقدّمت العلاج الأولي للمصاب، ومن ثم تمّ نقله إلى مستشفى مئير في كفار سابا لاستكمال العلاج وهو بحالة متوسطة ويعاني من كدمات في الأطراف"، كما ورد في البيان.

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قلنسوة: إصابة شاب إثر تعرّضه للدهس
أصيب شاب بجراح متفاوتة صباح اليوم السبت جرّاء تعرّضه للدهس في مدينة قلنسوة، حيث وصلت إلى المكان الطواقم الطبية

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