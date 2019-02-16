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النقب: مصرع عامل داخل مصنع في يروحام
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النقب

النقب: مصرع عامل في الخمسينات من العمر داخل مصنع في يروحام

لقي رجل في الخمسينات من العمر مصرعه صباح اليوم السبت داخل أحد المصانع في يروحام بمنطقة النقب

خلال الفحوصات الطبية تبيّن أنّه بدون تنفس ونبض واضطرت الطواقم الى اقرار وفاته في المكان

لقي رجل في الخمسينات من العمر مصرعه صباح اليوم السبت داخل مصنع في يروحام بمنطقة النقب ، ولم تعرف ظروف وأسباب وفاته بالتحديد حتى اللحظة، إلا أنّ الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أوضح أنّه:"تمّ استلام بلاغ حول عامل عالق وفاقد للوعي في مصنح بيروحام، وعليه هرعت الطواقم الطبية وطواقم الاطفاء والانقاذ للمكن، حيث تمّ تخليص العامل من المكان الذي علق به وخلال الفحوصات الطبية تبيّن أنّه بدون تنفس ونبض واضطرت الطواقم الى اقرار وفاته في المكان"، كما ورد في البيان.

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