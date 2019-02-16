الفنان الجسراوي نور كمال جربان بعود من جديد ويغنّي اخر كلام

يعود المطرب ابن جسر الزرقاء، نور كمال، للساحة الغنائية، بعد غياب دام 3 عقود

أطلق المطرب نور كمال جربان، مسيرته الفنية، من خلال طرح ألبومه الأول "آخر كلام"، والذي يحتوي على 13 أغنية ، لكبار الفنانين والمطربين. ويعود المطرب ابن جسر الزرقاء، نور كمال، للساحة الغنائية، بعد غياب دام 3 عقود، بإصدارات فنية رائعة وكليبات، تشمل أغانٍ طربية وشعبية ومواويل، ويضم الألبوم الأول، الذي أنتجه برعاية الموزع الموسيقي العازف رائد أمارة ال أغاني : دارت الأيام، شو بدنا نساوي، توبي توبي، دبكة شعبية، جانا الهوى، آخر كلام، ومواويل اسكت، ويا قلبي سيبك، وعيرتني بالشيب، يلي نويت الهجر، ابتلينا، خلتني ايه وما بان.

وبدأ المطرب نور الغناء في جيل 16 عاما، محققا لموهبة عشقها منذ كان طالبا في المدرسة، وحالفه الحظ بالغناء لجانب عدد من المطربين المحليين الكبار في الأعراس والحفلات الشعبية، أمثال المطرب المرحوم شفيق كبها وصالح أبو ليل وهاني شوشاري.

وقال الفنان نور كمال حول عودته للساحة الغنائية: "سعيد جدًا بعودتي للغناء، فقد حظيت بدعم وتشجيع كبير وبترحيب وبإعجاب الجمهور ومحبي الطرب والفن. انقطعت مدة طويلة جدًا ورجعت لتحقيق حلمي العام الماضي، وبدأت بالغناء والتسجيل المهني، إذ أصدرت بالتعاون مع المايسترو والموزع الموسيقي رائد امارة الألبوم الأول المتواجد في الأسواق، وفي هذه الأيام نضع اللمسات الأخيرة على الالبوم الثاني بعنوان أغنية "توبي توبي" التي سأطلقها بفيديو كليب أيضًا."

ويعشق المطرب نور لون الغناء العراقي والمصري والشعبي، ويتمتع بصوت قوي ومميز، ويعتبر الغناء تعبيرًا عن إحساس ومشاعر ويقول: "عندما أغني أعيش داخل الكلمات وبعمق الموسيقى، ليخرج تعبير حقيقي وصادق." ويضيف "الفنانان المفضلان لدي، ومنهما استوحي الإلهام، هما سلطان الطرب جورج وسوف والمطرب الشعبي العريق المرحوم شفيق كبها، وحلمي أن أصل لمقام هذان العملاقان وأعانق النجومية والشهرة، وهدفي التالي هو انتاج أغاني خاصة بي ومن تأليفي وتلحيني."

ويواصل المطرب نور استعداداته لإحياء الأعراس والحفلات العام الجاري، بالتعاون مع الفرقة الموسيقية بقيادة الموزع الموسيقي المعروف رائد أمارة.

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