فاطمة الكاشف تشارك في مسلسل كلبش 3

قالت فاطمة إنها سعيد للغاية بالتعاون مع أسرة المسلسل وصناعه بالكامل

تشارك الممثلة المصرية فاطمة الكاشف في مسلسل كلبش بجزئه الثالث، وهو من بطولة النجم أمير كرارة، والمقررعرضه خلال شهر رمضان المقبل، من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي، وتجسد فاطمة شخصية تدعى "أمينة" تعد محورية ضمن أحداث المسلسل.

وقالت فاطمة إنها سعيد للغاية بالتعاون مع أسرة المسلسل وصناعه بالكامل، مشيرة إلى أنها تقف أمام النجم أمير كرارة لأول مرة، حيث تحرص على تقديم دور قوي في المسلسل الذي سبق وحقق نجاحا كبيرا فى الجزأين الأول والثاني.

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