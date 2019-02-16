أصالة تبهر جمهورها بليلة ساحرة من ليالي فبراير الكويت

أبهرت أصالة جمهورها الكويت بباقة من أروع اغاني ها القديمة والجديدة

أحيت النجمة السورية أصالة نصري حفلًا غنائيًا ساهرًا في الكويت ضمن فعاليات مهرجان هلا فبراير 2019، وأبهرت أصالة جمهورها الكويت بباقة من أروع اغانيها القديمة والجديدة، وأعربت عن سعادتها الغامرة بمشاركتها في فعاليات المهرجان ضمن أمسية أعتبرت من الأنجح والاجمل على الاطلاق.

يذكر أنّه افتتح فنان العرب محمد عبده، حفلات هلا فبراير الكويت في الأول من شهر فبراير، كما أحيا الفنان عبد الله الرويشد وشيرين عبد الوهاب الليلة الثانية في السابع من فبراير، وأحيا رابح صقر ونبيل شعيل الليلة الثالثة. كما أحيت الفنانة نجوى كرم الليلة الرابعة مع ماجد المهندس في 14 فبراير الماضى، وأحيت أصالة الليلة الخامسة يوم 15 فبراير مع مطرف المطرف، ومن المنتظر أن تحيي الفنانة أنغام وحسين الجسمى حفلا في 21 فبراير، ويختتم المهرجان يوم 22 فبراير بحفل للفنانة نوال الكويتية والفنان عبادي الجوهر.

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