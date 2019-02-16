ناصيف زيتون يغني للحب والعشاق في لبنان - صور

حضر الحفل جمهور عريض من محبّي ناصيف زيتون في لبنان
أحيا النجم ناصيف زيتون حفلًا غنائيًا ساهرًا في كازينو لبنان بمناسبة عيد الحبّ من تنظيم شركة PMG. وحضر الحفل جمهور عريض من محبّي ناصيف زيتون في لبنان حيث كانت التذاكر قد نفذت بالكامل قبل ساعات من الموعد المحدّد، فقدّم لهم باقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة.
هتافات الحبّ والتقدير رافقت ناصيف زيتون طيلة الأمسية، فغصّت “صالة السفراء” في الـ”كازينو” بموجات تصفيق كانت تزداد حرارتها مع كل أغنية جديدة يقدّمها، فأشعل الأجواء وامتدت السهرة حتى ساعات الفجر الأولى.
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