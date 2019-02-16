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كل العرب فنانين فن عربي محمد عساف يحصد المليون الـ70 بمكانك خالي

فنانين

محمد عساف يحصد المليون الـ70 بمكانك خالي
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محمد عساف يحصد المليون الـ70 بمكانك خالي

احتفل النجم الفلسطيني محمد عساف مع الجمهور بتخطي أغنية مكانك خالي الـ70 مليون مشاهدة عبر يوتيوب

مكانك خالي من ألحان علي صابر، وكلمات رامي العبودي وتوزيع عثمان عبود

احتفل النجم الفلسطيني محمد عساف مع الجمهور بتخطي أغنية “مكانك خالي” الـ70 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب. وبمناسبة هذا الإنجاز الرقمي الذي يضيفه محمد عساف إلى رصيده الفني توجه برسالة خاصة إلى محبّيه فكتب عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي:"مكانك خالي… تخطت 70 مليون مشاهدة المحبة و الشكر لكم يا غاليين و يبقى النجاح دائما منكم و لكم".

الجدير ذكره أن أغنية “مكانك خالي” هي من ألحان علي صابر، وكلمات رامي العبودي وتوزيع عثمان عبود، وتحقق منذ إطلاقها انتشارًا واسعًا بين محبّي محمد عساف فتتصدّرت المراتب الأولى بسباقات ال أغاني العربية الأكثر استماعًا وتحميلًا.

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كلمات دلالية
محمد عساف أغنية مكانك خالي
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