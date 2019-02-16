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كل العرب فنانين فن عربي شيرين عبد الوهاب تعود إلى روتانا من جديد

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شيرين عبد الوهاب تعود إلى روتانا من جديد
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النجمة شيرين عبد الوهاب تعود إلى روتانا من جديد

تعاقدت النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات من جديد

سيتم الإعلان رسميًا عن العودة عقب انتهاء مهرجان فبراير الكويت

تعاقدت النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات من جديد، حيث سيتم الإعلان رسميًا عن العودة عقب انتهاء مهرجان “فبراير الكويت”، والذي يختتم فعالياته يوم 22 من شهر شباط/فبراير الجاري.

وأوضحت مصادر أنّه سيزور سالم الهندي، الرئيس التنفيذي للشركة مصر قريبًا وذلك لعقد مؤتمر صحفي يتم الإعلان خلاله عن تفاصيل عودة شيرين إلى “روتانا”.

الجدير ذكره أن آخر أعمال شيرين عبد الوهاب الفنية، كان ألبوم”نساي” الذي طرحته في شهر أكتوبر من عام 2018 المنصرم.

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