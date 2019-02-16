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اندلاع حريق هائل بالمنطقة الصناعية اوفاكيم
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النقب

الجنوب: اندلاع حريق هائل داخل مصنع للورق في المنطقة الصناعية اوفاكيم

اندلع حريق هائل فجر اليوم السبت داخل مصنع في المنطقة الصناعية اوفاكيم ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة


صور من المكان / تصوير: سلطة الاطفاء والانقاذ

 النيران التهمت لفافات الاوراق الضخمة المتواجدة في المكان

اندلع حريق هائل فجر اليوم السبت داخل مصنع في المنطقة الصناعية اوفاكيم ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة، وقد عملت طواقم اطفاء وانقاذ في المكان على اخماد الحريق ومنع انتشاره. وأشار  كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للمجتمع العربي إلى أنّ "الحريق شبّ في مصنع للورق، وقد عملت طواقم عديدة معززة بمساعدة معدات خاصة على اخماد الحريق الهائل مع العلم أن النيران التهمت لفافات الاوراق الضخمة المتواجدة في المكان. هذا، وقد تم استدعاء طواقم اخرى من مختلف المحطات في الجنوب. ولم يبلغ عن اصابات"، إلى هنا البيان.

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اندلع حريق هائل فجر اليوم السبت داخل مصنع في المنطقة الصناعية اوفاكيم ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة

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