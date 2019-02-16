تأثير المنخفض الجوي مستمر: اجواء شديدة البرودة وهطول أمطار غزيرة في مختلف المناطق

درجات الحرارة أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية

يستمر تأثير المنخفض الجوي على البلاد اليوم السبت حيث تبقى الفرصة قائمة لهطول الأمطار غزيرة في مناطق واسعة من البلاد خاصة في ساعات الصباح بينما يسود جو بارد بشكل كبير. وفيما يلي الحالة الجوية المتوقع اليوم والأيام القادمة:



صورة توضيحية



اليوم السبت لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً، وبارداً إلى شديد البرودة، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار التي تصحب بالبرد والعواصف الرعدية أحياناً فوق المناطق الشمالية والوسطى، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

ويوم الغد الأحد يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها ادنى من معدلاتها لمثلهذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نهاراً، وبارداً إلى شديد البردة ليلاً، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية على بعض المناطق، وتكون الرياح متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويوم الإثنين يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً بوجه عام، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. أما يوم الثلاثاء فيطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارةبحيث تصبح حول معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام ويسود جو بارد نسبي الى بارد.

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