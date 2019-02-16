نتنياهو يتراجع ويؤكد ان تصريحاته في بولندا حول المحرقة نقلت بشكل خاطئ

شدد مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ، على أن هذا الاخير لم يشر إلى تورط جميع البولنديين في المحرقة بعد أن طلبت وارسو إيضاحات بشأن تصريحات نسبت إليه.

وأكد بيان لمكتبه "لقد تحدث نتنياهو عن بولنديين وليس الشعب البولندي أو دولة بولندا".وتابع "تم نقل هذا بشكل خطأ وتحريفه في التقارير الصحافية وتصحيحه فيما بعد من جانب الصحافي الذي ارتكب الخطأ".

وقد استدعت وزارة الخارجية البولندية يوم الجمعة السفيرة الإسرائيلية بعد تقارير أفادت أن نتنياهو يحمل البولنديين مسؤولية في محرقة اليهود.

وأثارت التقارير الصحافية التي نفتها السفيرة الإسرائيلية آنا آزاري، جدلاً في بولندا التي ألقت ظلالا على مشاركتها في قمة مقرر عقدها الأسبوع المقبل في إسرائيل بين نتنياهو وأربعة من نظرائه من وسط أوروبا.

ولطالما بذلت وارسو جهدا للإشارة إلى أن بولندا التي احتلتها ألمانيا النازية ابان الحرب العالمية الثانية، لم يكن بوسعها التعاون في المحرقة ولم تتعاون في تنفيذها وإن فعل بولنديون ذلك بصورة فردية.

وقبل استدعائها، نفت السفيرة أزاري تقريرا نشرته صحيفة (جيروزاليم بوست) ونقلت فيه عن نتنياهو قوله إن "البولنديين تعاونوا مع الألمان" في الهولوكوست. كما نشرت صحيفة (هآرتس) النبأ في وقت لاحق.

وقالت أزاري "كنت حاضرة خلال الجلسة مع رئيس الوزراء ولم يقل إن بولندا كبلد تعاونت مع النازيين وقال فقط إنه لم تتم مقاضاة أي شخص لأنه تحدث عن البولنديين الذين تعاونوا معهم".

وقبل بيان أزاري، اقترح الرئيس البولندي أندريه دودا أن يعاد النظر في لقاء قمة مجموعة فيجغراد التي تضم أربعة من دول وسط أوروبا أعضاء في الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل الأسبوع المقبل.

وأكد متحدث باسم دودا في وقت لاحق أن الاجتماع سيعقد، مضيفاً أن الجدل نجم عن "تضليل إعلامي مسيء".

وقالت أزاري إن نتنياهو "يتطلع للاجتماع مع رئيس الوزراء (البولندي) ماتيوس مورافيكي الأسبوع المقبل".

وشارك نتنياهو في وارسو خلال اليومين الماضيين في اجتماع حول الشرق الأوسط استضافته بولندا والولايات المتحدة وركز على عزل إيران ومد الجسور بين إسرائيل والعرب.

ويأتي هذا الجدل في العلاقات البولندية الإسرائيلية بعد خلاف العام الماضي على قانون بولندي جعل من غير القانوني اتهام بولندا كبلد بالتواطؤ في الجرائم الألمانية النازية.

وبعد احتجاج إسرائيل والولايات المتحدة، عدلت بولندا القانون لإزالة إمكانية فرض غرامات أو عقوبة السجن.

واحتلت ألمانيا النازية بولندا خلال الحرب العالمية الثانية حين فقدت ستة ملايين من مواطنيها بينهم ثلاثة ملايين يهودي.

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