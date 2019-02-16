اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب رياضة وشباب رياضة عالمية بايرن ميونخ يدنو من الصدارة بفوزٍ صعب

رياضة وشبابSports

بايرن ميونخ يدنو من الصدارة بفوزٍ صعب
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
مطر خفيف
9

حيفا
مطر خفيف
14

ام الفحم
عاصفة رعدية
12

القدس
عاصفة رعدية
12

تل ابيب
عاصفة رعدية
12

عكا
مطر خفيف
14

راس الناقورة
مطر خفيف
9

كفر قاسم
عاصفة رعدية
12

قطاع غزة
سماء صافية
11

ايلات
سماء صافية
13
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

بايرن ميونخ يدنو من الصدارة بفوزٍ صعب على أوجسبورج

تمكن نادي بايرن ميونخ، من تحقيق انتصار صعب وثمين، على حساب مضيفه أوجسبورج، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن فعاليات الجولة 22 من مسابقة الدوري الألماني.

 افتتح أوجسبورج شريط التسجيل منذ الدقيقة الأولى عبر ليون جوريتسكا (هدف ضد مرمى فريقه)، غير أن كينجسلي كومان أعاد المباراة إلى نقطة الصفر بتسجيله لهدف التعادل في الدقيقة 17

تمكن نادي بايرن ميونخ، من تحقيق انتصار صعب وثمين، على حساب مضيفه أوجسبورج، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن فعاليات الجولة 22 من مسابقة الدوري الألماني.

 

وافتتح أوجسبورج شريط التسجيل منذ الدقيقة الأولى عبر ليون جوريتسكا (هدف ضد مرمى فريقه)، غير أن كينجسلي كومان أعاد المباراة إلى نقطة الصفر بتسجيله لهدف التعادل في الدقيقة 17.وفي الدقيقة 23، أضاف أوجسبورج الهدف الثاني عبر دونج وون جي، قبل أن ينجح كينسجلي كومان من تعديل الكفة مرة أخرى لصالح بايرن ميونخ في الدقيقة 48 من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة 53، سجل الظهير الأيسر ديفيد ألابا هدف الانتصار لصالح بايرن ميونخ، لتنتهي المباراة بفوز الفريق البافاري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.وبهذا الانتصار، اقترب بايرن ميونخ من الصدارة، حيث رفع رصيده إلى النقطة 48 في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن بو روسيا دورتموند المتصدر.

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
بايرن ميونخ
نتنياهو يتراجع ويؤكد ان تصريحاته خاطئة
شدد مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة، على أن هذا الاخير لم يشر إلى تورط جميع البولنديين في المحرقة بعد أن طلبت وارسو إيضاحات بشأن تصريحات نسبت إليه.

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
رامي زيدان
الاحزاب العربية بين الخلاف والاختلاف: رامي زيدان
بروفيسور محمد حجيرات
إن لم تكن.. فأنت../ بقلم: بروفيسور محمد حجيرات
فادي عجاوي
النزاع بين الاحزاب العربية -بقلم: فادي عجاوي
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab