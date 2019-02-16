بايرن ميونخ يدنو من الصدارة بفوزٍ صعب على أوجسبورج

افتتح أوجسبورج شريط التسجيل منذ الدقيقة الأولى عبر ليون جوريتسكا (هدف ضد مرمى فريقه)، غير أن كينجسلي كومان أعاد المباراة إلى نقطة الصفر بتسجيله لهدف التعادل في الدقيقة 17

تمكن نادي بايرن ميونخ، من تحقيق انتصار صعب وثمين، على حساب مضيفه أوجسبورج، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن فعاليات الجولة 22 من مسابقة الدوري الألماني.

وافتتح أوجسبورج شريط التسجيل منذ الدقيقة الأولى عبر ليون جوريتسكا (هدف ضد مرمى فريقه)، غير أن كينجسلي كومان أعاد المباراة إلى نقطة الصفر بتسجيله لهدف التعادل في الدقيقة 17.وفي الدقيقة 23، أضاف أوجسبورج الهدف الثاني عبر دونج وون جي، قبل أن ينجح كينسجلي كومان من تعديل الكفة مرة أخرى لصالح بايرن ميونخ في الدقيقة 48 من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة 53، سجل الظهير الأيسر ديفيد ألابا هدف الانتصار لصالح بايرن ميونخ، لتنتهي المباراة بفوز الفريق البافاري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.وبهذا الانتصار، اقترب بايرن ميونخ من الصدارة، حيث رفع رصيده إلى النقطة 48 في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن بو روسيا دورتموند المتصدر.

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