يوفنتوس يستعد لأتلتيكو مدريد بفوز كبير على فروسينوني

بدون مقدمات افتتح باولو ديبالا التسجيل للسيدة العجوز بعد 6 دقائق فقط على صافرة انطلاقة المباراة، من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بعد تمهيد بتمريرة من كريستيانو رونالدو
حقق يوفنتوس فوزاً كبيراً على ضيفه فروسينوني بثلاثة أهداف لواحد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أليانز ستاديوم في افتتاح الجولة 24 من الدوري الإيطالي.
وبدون مقدمات افتتح باولو ديبالا التسجيل للسيدة العجوز بعد 6 دقائق فقط على صافرة انطلاقة المباراة، من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بعد تمهيد بتمريرة من كريستيانو رونالدو، وعاد المدافع الإيطالي ليوناردو بونوتشي ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 17، من ركنية استغل فيها تخبط دفاع فروسينوني ليضيف الهدف الثاني.وختم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 64، بعد تمريرة من ماندزوكيتش داخل منطقة الجزاء أسكنها بهدوء في شباك فروسينوني.
وبهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده إلى 66 نقطة معززاً صدارته للدوري الإيطالي بفارق 14 نقطة عن أقرب مطارديه نابولي. فيما تجمد رصيد فروسينوني عن النقطة 18 في المركز 19.وبهذا ختم يوفنتوس كما يجب آخر مبارياته قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في واندا ميتروبوليتانو برسم ذهاب دور 16 من دوري أبطال أوروبا.
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