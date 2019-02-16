مباريات اليوم السبت في جميع درجات الدوري الاسرائيلي

الدرجة العليا – الأسبوع 23

هبوعيل رعنانا 16:00 هبوعيل تل أبيب (السبت) في رمات جان

نادي أشدود 18:00 اتحاد أبناء سخنين (السبت) في أشدود

بني يهودا تل أبيب 18:15 هبوعيل حيفا (السبت) في بيتح تكفا

مكابي تل أبيب 20:30 هبوعيل كريات شمونة (السبت) في نتانيا

الدرجة الأولى – الأسبوع 20

المنطقة الجنوبية

نادي أشدود 20:00 مكابي هرتسليا (السبت) في أشدود

الدرجة الثانية – الأسبوع 22

المنطقة الشمالية "أ"

الاخاء عكا 11:00 شباب طمرة (السبت) في عكا

اتحاد مجد الكروم 13:00 الأخوة كفر مندا (السبت) في نحف

مكابي شفاعمرو 13:00 مكابي يركا (السبت) في شفاعمرو

نادي هضبة الجولان 14:30 بلدي كابول (السبت) في طوبا

نادي كفر كنا 15:00 مكابي نحف (السبت) في كفر كنا

المنطقة الشمالية "ب"

مكابي عرب النجيدات 15:00 أبناء باقة الغربية (السبت) في عرب النجيدات

هبوعيل بيسان 20:00 هبوعيل دالية الكرمل (السبت) في بيسان



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