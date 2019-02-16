مباريات اليوم السبت في جميع درجات الدوري الاسرائيلي

الدرجة العليا – الأسبوع 23
هبوعيل رعنانا 16:00 هبوعيل تل أبيب (السبت) في رمات جان
نادي أشدود 18:00 اتحاد أبناء سخنين (السبت) في أشدود
بني يهودا تل أبيب 18:15 هبوعيل حيفا (السبت) في بيتح تكفا
مكابي تل أبيب 20:30 هبوعيل كريات شمونة (السبت) في نتانيا
الدرجة الأولى – الأسبوع 20
المنطقة الجنوبية
نادي أشدود 20:00 مكابي هرتسليا (السبت) في أشدود
الدرجة الثانية – الأسبوع 22
المنطقة الشمالية "أ"
الاخاء عكا 11:00 شباب طمرة (السبت) في عكا
اتحاد مجد الكروم 13:00 الأخوة كفر مندا (السبت) في نحف
مكابي شفاعمرو 13:00 مكابي يركا (السبت) في شفاعمرو
نادي هضبة الجولان 14:30 بلدي كابول (السبت) في طوبا
نادي كفر كنا 15:00 مكابي نحف (السبت) في كفر كنا
المنطقة الشمالية "ب"
مكابي عرب النجيدات 15:00 أبناء باقة الغربية (السبت) في عرب النجيدات
هبوعيل بيسان 20:00 هبوعيل دالية الكرمل (السبت) في بيسان
إقرا ايضا في هذا السياق:
- اليكم جدول مباريات كرة القدم في العالم اليوم
- اليكم جدول مباريات كرة القدم في العالم اليوم
- اليكم جدول مباريات كرة القدم في العالم والدوري الإسرائيلي اليوم
- جدول مباريات كرة القدم في العالم اليوم الأربعاء
- إليكم جدول مباريات كرة القدم حول العالم اليوم الثلاثاء
- إليكم جدول مباريات كرة القدم حول العالم اليوم الأحد
- إليكم جدول مباريات كرة القدم حول العالم اليوم الأحد
- إليكم جدول مباريات كرة القدم حول العالم اليوم الأحد
- إليكم جدول مباريات كرة القدم حول العالم اليوم الأحد
- إليكم جدول مباريات كرة القدم حول العالم اليوم الأحد