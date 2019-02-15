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مصرع سائق دراجة هوائية (40 عامًا) اثر اصطدام قرب رهط
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النقب

مصرع سائق دراجة هوائية (40 عامًا) اثر اصطدام مركبة به قرب رهط في النقب

افاد الناطق بلسان مؤسسة نجمة داوود الحمراء الطبية: ان بلاغًا وصل الى بدالة المؤسسة حول تعرض سائق دراجة هوائية للدهس من قبل مركبة على شارع رئيسي قرب مدينة رهط في صحراء النقب

 افاد الناطق بلسان مؤسسة نجمة داوود الحمراء الطبية:"ان بلاغًا وصل الى بدالة المؤسسة حول تعرض سائق دراجة هوائية للدهس من قبل مركبة على شارع رئيسي قرب مدينة رهط في صحراء النقب ، حيث وصل الى المكان الطاقم الطبي الذي عمل على تقديم الإسعافات الأولية للشاب البالغ من العمر 40 عامًا الا ان شتى المحاولات لم تثمر وتم الإعلان عن وفاته".

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مصرع سائق دراجة هوائية (40 عامًا) اثر اصطدام قرب رهط
افاد الناطق بلسان مؤسسة نجمة داوود الحمراء الطبية: ان بلاغًا وصل الى بدالة المؤسسة حول تعرض سائق دراجة هوائية للدهس من قبل مركبة على شارع رئيسي قرب مدينة رهط في صحراء النقب

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