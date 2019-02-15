مصرع سائق دراجة هوائية (40 عامًا) اثر اصطدام مركبة به قرب رهط في النقب

افاد الناطق بلسان مؤسسة نجمة داوود الحمراء الطبية:"ان بلاغًا وصل الى بدالة المؤسسة حول تعرض سائق دراجة هوائية للدهس من قبل مركبة على شارع رئيسي قرب مدينة رهط في صحراء النقب ، حيث وصل الى المكان الطاقم الطبي الذي عمل على تقديم الإسعافات الأولية للشاب البالغ من العمر 40 عامًا الا ان شتى المحاولات لم تثمر وتم الإعلان عن وفاته".

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