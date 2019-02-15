اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب الناصرة والقضاء أخبار اخبار محلية وفد رفيع من التجمع يزور رئيس مجلس عين ماهل

أخبارNews & Politics

وفد رفيع من التجمع يزور رئيس مجلس عين ماهل
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
مطر متوسط الغزارة
9

حيفا
مطر متوسط الغزارة
14

ام الفحم
مطر خفيف
16

القدس
مطر خفيف
16

تل ابيب
مطر خفيف
16

عكا
مطر متوسط الغزارة
14

راس الناقورة
مطر متوسط الغزارة
9

كفر قاسم
مطر خفيف
16

قطاع غزة
مطر خفيف
13

ايلات
سماء صافية
16
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement
الناصرة والقضاء

وفد رفيع من التجمع يزور رئيس مجلس عين ماهل

وفد رفيع المستوى من التجمع يزور رئيس مجلس عين ماهل المحلي للتاكيد في المحافظة على القائمة المشتركة‎

قام وفدٌ من التجمع الوطني الديمقراطي بزيارة الى المجلس المحلي عين ماهل يوم امس الخميس . وجاءت الزيارة بمبادرة مسؤول منطقة الناصرة بالتجمع المحاميعمار طه ، بالتنسيق مع قائم بأعمال الرئيس، عضو التجمع، أمين الشاني وذلك لاطلاع الرئيس السيد أحمد حبيب الله على آخر المستجدات بالساحة السياسية . هذا وقام الرئيس والقائم بأعماله باستقبال الوفد التجمعي بالمجلس المحلي مع ثُلة من الشباب المهلاوي. وضم الوفد التجمعي كل من النائب السابق ، عضو المكتب السياسي واصل طه، مازن غنايم المرشح الثالث بقائمة التجمع، يوسف طاطور - نائب الأمين العام، المحامي عمار طه- مسؤول منطقة الناصرة، محمود ملكاوي - مركز فرع التجمع بعين ماهل، وعضوا التجمع ب سخنين الاستاذ منيب طربيه والمحامي محمد طربيه.

قام السيدان طه وغنايم بإطلاع السيد احمد حبيب الله على الوضع الراهن، وتناولا الحديث عن إمكانية إعادة المشتركة بكافة مركباتها متمنين ان تصبو الجهود المبذولة من قبل التجمع بالوصول للهدف المنشود. علما إنهما لم ينفيا إمكانية خوض ال انتخابات ضمن إئتلاف ثنائي او اَي إمكانية اخرى بحسب مستجدات المفاوضات واحداثياتها.

شكر الرئيس ابو خالد الوفد وأكد من موقعه على أهمية الحفاظ على المشتركة كسقف جامع للجماهير العربية بالداخل وللقوى العربية والأحزاب الفاعلة. متمنيا بايجاد الصيغة المقبولة للحفاظ على المشتركة، لا سيما وان التركيبة الحالية تمثل الجميع ومنصفة لكافة القوى.

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
عين ماهل
مصرع سائق دراجة هوائية (40 عامًا) اثر اصطدام قرب رهط
افاد الناطق بلسان مؤسسة نجمة داوود الحمراء الطبية: ان بلاغًا وصل الى بدالة المؤسسة حول تعرض سائق دراجة هوائية للدهس من قبل مركبة على شارع رئيسي قرب مدينة رهط في صحراء النقب

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
رامي زيدان
الاحزاب العربية بين الخلاف والاختلاف: رامي زيدان
بروفيسور محمد حجيرات
إن لم تكن.. فأنت../ بقلم: بروفيسور محمد حجيرات
فادي عجاوي
النزاع بين الاحزاب العربية -بقلم: فادي عجاوي
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab