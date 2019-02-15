وفد رفيع من التجمع يزور رئيس مجلس عين ماهل

قام وفدٌ من التجمع الوطني الديمقراطي بزيارة الى المجلس المحلي عين ماهل يوم امس الخميس . وجاءت الزيارة بمبادرة مسؤول منطقة الناصرة بالتجمع المحاميعمار طه ، بالتنسيق مع قائم بأعمال الرئيس، عضو التجمع، أمين الشاني وذلك لاطلاع الرئيس السيد أحمد حبيب الله على آخر المستجدات بالساحة السياسية . هذا وقام الرئيس والقائم بأعماله باستقبال الوفد التجمعي بالمجلس المحلي مع ثُلة من الشباب المهلاوي. وضم الوفد التجمعي كل من النائب السابق ، عضو المكتب السياسي واصل طه، مازن غنايم المرشح الثالث بقائمة التجمع، يوسف طاطور - نائب الأمين العام، المحامي عمار طه- مسؤول منطقة الناصرة، محمود ملكاوي - مركز فرع التجمع بعين ماهل، وعضوا التجمع ب سخنين الاستاذ منيب طربيه والمحامي محمد طربيه.

قام السيدان طه وغنايم بإطلاع السيد احمد حبيب الله على الوضع الراهن، وتناولا الحديث عن إمكانية إعادة المشتركة بكافة مركباتها متمنين ان تصبو الجهود المبذولة من قبل التجمع بالوصول للهدف المنشود. علما إنهما لم ينفيا إمكانية خوض ال انتخابات ضمن إئتلاف ثنائي او اَي إمكانية اخرى بحسب مستجدات المفاوضات واحداثياتها.

شكر الرئيس ابو خالد الوفد وأكد من موقعه على أهمية الحفاظ على المشتركة كسقف جامع للجماهير العربية بالداخل وللقوى العربية والأحزاب الفاعلة. متمنيا بايجاد الصيغة المقبولة للحفاظ على المشتركة، لا سيما وان التركيبة الحالية تمثل الجميع ومنصفة لكافة القوى.

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