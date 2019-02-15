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كل العرب كفرياسيف والقضاء منبر العرب شعر زجل شباط والحُب - بقلم :اسماء طنوس المكر

منبر العربHyde Park

زجل شباط والحُب - بقلم :اسماء طنوس المكر
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كفرياسيف والقضاء

زجل شباط والحُب - بقلم :اسماء طنوس المكر

فيك الحُب وفيك العيد ______ والشــجر بَرْعَم جْديـد وزهر اللّـوز بنُـوّارُه ______ فرحــان بثَوْبُـه الِجْديـد

فيك الحُب وفيك العيد ______ والشــجر بَرْعَم جْديـد
وزهر اللّـوز بنُـوّارُه ______ فرحــان بثَوْبُـه الِجْديـد
______________________________
مِثْلِ العروسَه بطرحَه______ مرَصَّعَه بأحلى الِازرار
بانَت عليـها الفرحَــه ______ صــارت بهجِــه للزُّوّار
في طلِّتها المِنشِرحَه ______ زاروها كُــل الأطــيـار
غنّولها اغناني مِرحَه______ وعِملوا للفرحه مواعيــد
_______________________________
عادت تـدِبّ الحيــاه ______ والمَوِيِّه رِجــعت للعــود
شهر الحُبِّ الكُل سمّاه_____ والحُـــبّ مَــلَّى الــوُجــود
والزِّهر فَتّـح ما احلاه_____ والطّــير بألحـانُــه يجــود
والشُّــكُـر كُلُّـــه للّـه _____ ياللّي عِمِــل هالتّــجديــــد
________________________________
سَمّوكَ عيـدَ العُشّــاق ______ عِشْــقَ الوردِه لِاحبــابـــا
حتّى الطبيعه بتشتاق ______ بتبـعـث غزَل لِأصحـابــا
وبسمِة وردِه للمِشتاق______ بِتْــقــولُّـــه يـا مـرحــــبــا
بتنعِش قلبُه بالأشــواق______ وإحساسُـــه بيِــبقى سعيــد


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