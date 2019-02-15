زجل شباط والحُب - بقلم :اسماء طنوس المكر

فيك الحُب وفيك العيد ______ والشــجر بَرْعَم جْديـد

وزهر اللّـوز بنُـوّارُه ______ فرحــان بثَوْبُـه الِجْديـد

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مِثْلِ العروسَه بطرحَه______ مرَصَّعَه بأحلى الِازرار

بانَت عليـها الفرحَــه ______ صــارت بهجِــه للزُّوّار

في طلِّتها المِنشِرحَه ______ زاروها كُــل الأطــيـار

غنّولها اغناني مِرحَه______ وعِملوا للفرحه مواعيــد

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عادت تـدِبّ الحيــاه ______ والمَوِيِّه رِجــعت للعــود

شهر الحُبِّ الكُل سمّاه_____ والحُـــبّ مَــلَّى الــوُجــود

والزِّهر فَتّـح ما احلاه_____ والطّــير بألحـانُــه يجــود

والشُّــكُـر كُلُّـــه للّـه _____ ياللّي عِمِــل هالتّــجديــــد

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سَمّوكَ عيـدَ العُشّــاق ______ عِشْــقَ الوردِه لِاحبــابـــا

حتّى الطبيعه بتشتاق ______ بتبـعـث غزَل لِأصحـابــا

وبسمِة وردِه للمِشتاق______ بِتْــقــولُّـــه يـا مـرحــــبــا

بتنعِش قلبُه بالأشــواق______ وإحساسُـــه بيِــبقى سعيــد





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