زجل شباط والحُب - بقلم :اسماء طنوس المكر

فيك الحُب وفيك العيد ______ والشــجر بَرْعَم جْديـد
وزهر اللّـوز بنُـوّارُه ______ فرحــان بثَوْبُـه الِجْديـد
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مِثْلِ العروسَه بطرحَه______ مرَصَّعَه بأحلى الِازرار
بانَت عليـها الفرحَــه ______ صــارت بهجِــه للزُّوّار
في طلِّتها المِنشِرحَه ______ زاروها كُــل الأطــيـار
غنّولها اغناني مِرحَه______ وعِملوا للفرحه مواعيــد
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عادت تـدِبّ الحيــاه ______ والمَوِيِّه رِجــعت للعــود
شهر الحُبِّ الكُل سمّاه_____ والحُـــبّ مَــلَّى الــوُجــود
والزِّهر فَتّـح ما احلاه_____ والطّــير بألحـانُــه يجــود
والشُّــكُـر كُلُّـــه للّـه _____ ياللّي عِمِــل هالتّــجديــــد
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سَمّوكَ عيـدَ العُشّــاق ______ عِشْــقَ الوردِه لِاحبــابـــا
حتّى الطبيعه بتشتاق ______ بتبـعـث غزَل لِأصحـابــا
وبسمِة وردِه للمِشتاق______ بِتْــقــولُّـــه يـا مـرحــــبــا
بتنعِش قلبُه بالأشــواق______ وإحساسُـــه بيِــبقى سعيــد
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