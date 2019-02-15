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كل العرب رياضة وشباب رياضة محلية ملخص مردود الفرق العربية ضمن الأسبوع 22 في الثانية

رياضة وشبابSports

ملخص مردود الفرق العربية ضمن الأسبوع 22 في الثانية
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حاله الطقس

الناصرة
غيوم متناثره
13

حيفا
غيوم متناثره
13

ام الفحم
غيوم متناثره
14

القدس
غيوم متناثره
15

تل ابيب
غيوم متناثره
15

عكا
غيوم متناثره
13

راس الناقورة
غيوم متناثره
13

كفر قاسم
غيوم متناثره
15

قطاع غزة
مطر خفيف
14

ايلات
غيوم متفرقة
15
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ملخص مردود الفرق العربية ضمن الأسبوع 22 في الدرجة الثانية

انتصر مكابي طمرة على النهضة الناصرة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. وتغلب هبوعيل البعينة على مكابي معلوت بهدفين مقابل هدف واحد.

المنطقة الشمالية "أ"

انتصر مكابي طمرة على النهضة الناصرة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. وتغلب هبوعيل البعينة على مكابي معلوت بهدفين مقابل هدف واحد.

المنطقة الشمالية "ب"

هزم المتصدر نادي دبورية ضيفه مكابي اكسال بسبعة أهداف مقابل لا شيء، ليخطو نحو كسب بطاقة الارتقاء الى الدرجة الأولى. وتغلب وصيفه هبوعيل عرعرة على هبوعيل رموت منشيه بهدفين مقابل هدف واحد. واكتسح هبوعيل صندلة ضيفه بلدي كفر قرع بأربعة أهداف مقابل هدف. وتعادل هبوعيل مصمص أمام هبوعيل الفريديس بدون أهداف.
المنطقة الجنوبية "أ"

فاز هبوعيل كفر برا على هبوعيل جت بهدف مقابل لا شيء. وتغلب الشعاع كفر قاسم على بيتار بيتح تكفا بهدفين مقابل هدف واحد. وبنفس النتيجة خسر نادي يافا أمام عميشاف بيتح تكفا. وانتصر شباب الطيبة على نادي تل أبيب بثلاثة أهداف مقابل هدفين. وتعادل أبناء الطيبة أمام هبوعيل هود هشارون بثلاثة أهداف لكل منهما.

المنطقة الجنوبية "ب"

خسر فريق هبوعيل الكسيفة أمام فريق بيتار معليه أدوميم بخمسة أهداف مقابل لا شيء.

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