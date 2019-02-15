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بدء العمل على إطلاق مشروع ويكيبيديا فلسطين
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الناصرة والقضاء

بدء العمل على إطلاق مشروع ويكيبيديا فلسطين لمركز إعلام وجمعيّة الدفاع

نظّم كل من مركز إعلام وجمعيّة الدفاع عن حقوق المهجرين لقاء للجنة الموجّهة لمشروع "ويكبيديا فلسطين" خلال الأسابيع الماضية في مركز إعلام في مدينة النّاصرة. ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التمهيديّة لإطلاق المشروع الذي تموّله مؤسسة ا

 

 نظّم كل من مركز إعلام وجمعيّة الدفاع عن حقوق المهجرين لقاء للجنة الموجّهة لمشروع "ويكبيديا فلسطين" خلال الأسابيع الماضية في مركز إعلام في مدينة النّاصرة. ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التمهيديّة لإطلاق المشروع الذي تموّله مؤسسة التعاون. يعتبر مشروع "ويكي فلسطين" إطار شبابيّ تثقيفيّ توعويّ ورياديّ يحمل في طياته أيضًا بذور التغيير. يعمل المشروع على تشكيل لجنة توجيه تطوعيّة، مكونة من ثمانية مختصين عرب، سواءً في التاريخ الفلسطيني أو العلوم السياسية، ومتنوعة سياسيًا ومناطقيًا وجندريًا. وستعمل هذه المجموعة بداية الأمر على اختيار المقالات للتحديث والقرى المهجرة لتصويرها، وبناء مخطط عمل للطاقم الذي سيعمل على ذلك.

 

يُشار إلى إن الموسوعة الحرة "ويكيبيديا" تعد اليوم من أكثر المواقع أهمية، فهي وجهة كل طالب جامعة أو مدرسة، وكل من يبحث عن معلومات عن أي شيء خاصة شخصيات وأماكن، وهنالك هنالك حوالي مليون زائر شهريا في ويكيبيديا العربية. ومن هنا تأتـي أهمية هذا المشروع لتحديث مقالات قائمة أو إضافة مقالات جديدة تتعلق بفلسطين والشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، مع تركيز هذا المشروع على التهجير والقرى المهجرة.
من المهم الإشارة أيضًا إلى أن ويكيبيديا تتميّز اليوم بإمكانية دمج الصور والفيديوهات في المقالات. وعليه سيعمل قسم من طاقم المشروع بشكل مُركز على حتلنة وتحديث المقالات عن القرى المهجرة بصور وفيديوهات، وستعمل أقسام أخرى من الطاقم على مواضيع أخرى بحاجة إلى الاهتمام والتحديث. كما سيتمّ العمل على إضافة أسماء شخصيات فلسطينية مهمة كان لها دورٌ في بلورة الخطاب الفلسطيني ولا يوجد لها أو عنها مقالات في ويكيبيديا، بالإضافة على حتلنة مفاتيح مهمة في الصراع العربي الفلسطيني.
من نافل القول أنّ مواجهة مساعي الطمس والتضليل والتشويه وجهود تغليب الرواية الإسرائيلية هي حاجة فلسطينية ملحة وأساسية على المستوى الوطني وللمنطقة المستهدفة. إذ هنالك حاجة ماسّة لخلق وتشجيع مبادرات فلسطينية منظمة ومنهجية وعصرية. لذا يُعتبر المشروع رياديًا كونه لا يكتفي بالتدريب إنما يلتزم بالإنتاج أيضًا، ويلتزم في العام الأول بحتلنة وإنشاء 500 مقالة، كما ذكر سابقًا، وهو عدد ليس بالقليل. كما أنّ المشروع يعتبر رياديًا لأن هذه ستكون أول مرة يتم فيها إجراء تدريب منهجي، وليس دورة عابرة، باللغة العربية، والذي يركز على القضايا الفلسطينية وخاصة في منطقة الـ 48، مما يعني أنّ المشروع أبعد وأعمق من مجرد التعلم والتدرب على ويكيبيديا.
ومن هُنا يتوجه المشرفين على المشروع –مركز إعلام وجمعيّة الدفاع عن حقوق المهجّرين- إلى الجمهور بإرسال اقتراحات، توصيات ونقاط تفكيريّة وقيم في ويكبيديا يرى بأنه لمن المهم العمل وتطويرها عليها وتطوريها ضمن المشروع إلى إحدى العناوين التالية:
[email protected]
[email protected]

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إصابات بالرصاص الحي والمطاطي على حدود غزة
أصيب 20 متظاهرًا على الأقل بينهم مسعفة، اليوم الجمعة، بعد إطلاق جنود الجيش الاسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي تجاه المتظاهرين في مسيرات العودة الـ47 شرق غزة.

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