إصابات بالرصاص الحي والمطاطي على حدود غزة

أصيب 20 متظاهرًا على الأقل بينهم مسعفة، اليوم الجمعة، بعد إطلاق جنود الجيش الاسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي تجاه المتظاهرين في مسيرات العودة الـ47 شرق غزة.

وذكر انه إصيبت مسعفة بطلق ناري في القدم شرق البريج، وإصابة فتىً بجروح خطيرة، في الجمعة التي حملت اسم "غزة عصية على الانفصال والانكسار".وقالت مصادر إن مواجهات عنيفة تجري على حدود غزة، وذكرت القناة 13 العبرية أن نحو 11 ألفًا تظاهروا على الحدود، فيما أصيب ضابط بجروح طفيفة، جرّاء شظية قنبلة ألقيت على الجنود شرق خانيونس.

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