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مصرع شاب فلسطيني واصابة آخر جراء انزلاق دراجتهما
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الضفة الغربية

مصرع محمد ناطور من ترمسعيا واصابة آخر جراء انزلاق دراجتهما النارية على شارع 60

لقي شاب فلسطيني مصرعه واصيب آخر بجراح لم تعرف مدى خطورتها بعد اثر حادث طرق مروّع وقع على شارع رقم 60 جراء انزلاق دراجة نارية كانا يستقلانها. هذا وقد وصلت الى المكان الطواقم الطبية التابعة لمؤسسة الهلال الأحمر الفلسطيني

لقي شاب فلسطيني مصرعه واصيب آخر بجراح لم تعرف مدى خطورتها بعد اثر حادث طرق مروّع وقع على شارع رقم 60 جراء انزلاق دراجة نارية كانا يستقلانها. هذا وقد وصلت الى المكان الطواقم الطبية التابعة لمؤسسة الهلال الأحمر الفلسطيني وعملت على تقديم الإسعافات الأولية وأقرت وفاة احد المصابين. من جانب آخر هرعت الى المكان قوات من الشرطة الاسرائيلية.

واشارت مصادر فلسطينية ان المرحوم يدعى  محمد مصطفى الناطور من قرية ترمسعيا شرق رام الله

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