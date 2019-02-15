هبوعيل كوكب يفوز على هبوعيل كفر كنا بثلاثة أهداف نظيفة

عانى فريق هبوعيل كوكب من غياب اللاعب أحمد صبيح والقائد نبيل علي عن تشكيلته

فاز فريق هبوعيل كوكب أبو الهيجاء في مباراته البيتية على فريق هبوعيل كفر كنا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الأسبوع العشرين – خامس مباريات جولة الاياب في دوري الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية.

وقد عانى فريق هبوعيل كوكب من غياب اللاعب أحمد صبيح والقائد نبيل علي عن تشكيلته. وقد جمع أحمد خمس بطاقات تحذيرية، مما يعني غيابه تلقائيا عن مباراة واحدة لفريقه. أما نبيل علي فأبعد خلال الفوز الماضي على فريق النادي الرياضي روبي شبيرا حيفا بهدفين مقابل لا شيء. وأعطى متوسط الميدان وائل خرباوي هدف التقدم للكوكبيين في الدقيقة الخامسة. وفي الدقيقة الخامسة والخمسين ضاعف جال الكناتي التفوق بالهدف الثاني. وأحرز الكناتي نفسه الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة الحادية والستين. وفي الدقيقة السادسة والسبعين ابعد حارس كوكب احمد شبل بالبطاقة الحمراء، وذلك بعد أن لمس الكرة بيده خارج منطقة الجزاء. وفي المعسكر الكوكبي يأملون باستعادة الثقة بعد التعاقد مع المدرب ابراهيم أبو رقيّق، حيث كان الانتصار الثاني على التوالي معه، محافظا على نسبة كاملة من النجاح.



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