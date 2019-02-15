فوز هام لشباب اللد في مباراة الأقطاب تنتظر على هبوعيل كتمون 2-0

حقق فريق هبوعيل شباب اللد فوزا بيتيا هاما في مباراة الأقطاب على فريق القمة هبوعيل كتمون بهدفين مقابل لا شيء، على استاد هابرفيلد في ريشون لتسيون ضمن مباريات الأسبوع الرابع والعشرين – تاسع مباريات جولة الاياب في دوري الدرجة الممتازة. وتقدم الفريق اللداوي بهدف للاعب بن بن يئير في الدقيقة العاشرة. وفي الوقت بدل الضائع عزز جوف جايرا النتيجة بالهدف الثاني، ليكون الفوز بمثابة وجبة أوكسجين ضمن محاولاته لضمان البقاء في الدوري. ويأمل أعضاء الفريق بالخروج الى طريق نيّر مع المدرب الجديد عيران كوليك ومساعده عدنان الوحيدي.
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