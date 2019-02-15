تعادل هبوعيل زلفة في مباراته البيتية أمام مكابي كريات آتا 1-1

تعادل فريق هبوعيل أبناء زلفة في مباراته البيتية أمام فريق مكابي كريات آتا بهدف لكل منهما، على ملعب شفاعمرو ، ضمن مباريات الأسبوع العشرين – خامس مباريات جولة الاياب في دوري الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية. وتأخر تلامذة المدرب موريس أوزان والمدير الفني نبيل أمارة بهدف للاعب شلومي بن عاسور في الدقيقة الثالثة. ولم تنجح محاولاتهم لإدراك التعادل الى أن جاءت الدقيقة السادسة والثمانين لتحمل معها هدف التعادل الثمين بتوقيع المهاجم ميزر زعبي.

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