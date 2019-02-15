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كل العرب أخبار اخبار الكنيست انطلاق مؤتمر انطلاقة للجبهة الديمقراطية بمشاركة واسعة

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انطلاق مؤتمر انطلاقة للجبهة الديمقراطية بمشاركة واسعة
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انطلاق مؤتمر انطلاقة للجبهة الديمقراطية بمشاركة واسعة وحضور قياديين من الحزب

المئات يتوافدون إلى قاعة روزانا في سخنين من كافة فروع الجبهة، وبحضور رئيس لجنة المتابعة محمد بركة ومرشحي الجبهة أيمن عودة

المئات يتوافدون إلى قاعة روزانا في سخنين من كافة فروع الجبهة ، وبحضور رئيس لجنة المتابعة محمد بركة ومرشحي الجبهة  أيمن عودة وعايدة توما سليمان ويوسف جبارين ورؤساء بلديات سخنين وعرابة وسلطات محلية جبهوية اخرى.

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