انطلاق مؤتمر انطلاقة للجبهة الديمقراطية بمشاركة واسعة وحضور قياديين من الحزب

المئات يتوافدون إلى قاعة روزانا في سخنين من كافة فروع الجبهة ، وبحضور رئيس لجنة المتابعة محمد بركة ومرشحي الجبهة أيمن عودة وعايدة توما سليمان ويوسف جبارين ورؤساء بلديات سخنين وعرابة وسلطات محلية جبهوية اخرى.
إقرا ايضا في هذا السياق:
- تل ابيب: اعتداء من قبل اليمين المتطرف على إجتماع الجبهة
- اتفاق مبدئي على التحالف بقائمة مشتركة بين الجبهة والحزب الديمقراطي العربي لانتخابات الكنيست
- الجبهة ترفض عرضا من التجمع للتحالف في قائمة ثنائية وخوض إنتخابات الكنيست معا
- عارة-عرعرة: الجبهة تعقد إجتماعاً استعدادا للانتخابات
- مناوشات خلال مظاهرة قلنسوة ونشطاء الحراك الشبابي يؤكدون: الجبهة تخوّن وتلغي كل من يعترضها
- د.امطانس شحادة لـarabTV: من ادى الى تفكك المشتركة هو الطيبي وائتلافنا مع الجبهة سيكون وفقا للندية
- لماذا التعب ودعوة أعضاء مؤتمر الجبهة من النقب وحتّى الجليل على قائمة مرتبة مسبقًا؟/ عيد جبيلي
- مؤتمر الجبهة القطري: أيمن عودة في المكان الأول وتوما في الثاني ثم عوفر كاسيف ويوسف جبارين
- نحو مجلس الجبهة يوم الجمعة: ترسيخ لقيم المشاركة الدمقراطية وصنع القرار السياسي/ عادل عامر
- د.منصور عباس لـarabTV: اذا أصرّت الجبهة على رئاسة المشتركة كشرط للتفاوض سنخوض الانتخابات لوحدنا